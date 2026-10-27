Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Los seleccionados tendrán una cobertura del 100% de los gastos y hay tiempo hasta el 1º de noviembre para postularse de forma online

Una de las oportunidades de intercambio cultural más reconocidas del mundo educativo internacional confirmó su regreso tras varios años de ausencia. Se trata de Flex Global , un programa financiado íntegramente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que permite a estudiantes secundarios de la Argentina cursar un año escolar completo en territorio norteamericano con todos los gastos cubiertos.

El período de postulación se encuentra en su recta final: hay tiempo para inscribirse de manera online hasta el próximo 1º de noviembre a través de la web oficial afs.org.ar/flexglobal .

El programa funciona como una beca, ya que la experiencia cuenta con financiamiento total . La cobertura incluye los pasajes aéreos internacionales, el alojamiento y manutención con una familia anfitriona seleccionada, la inscripción en una escuela secundaria local, seguro médico y una asignación mensual destinada a gastos personales. Las familias de los jóvenes seleccionados solo deben asumir la gestión del pasaporte y mínimos gastos de índole personal .

"Queremos que esta convocatoria llegue a jóvenes de todas las provincias, no solo de las grandes ciudades. Talento hay en todas partes: lo importante es que cada estudiante con ganas se entere a tiempo", señaló Mitch Thibaud, director de Relaciones Institucionales de AFS Programas Interculturales Argentina y Uruguay.

Además de la vivencia académica y cultural cursando desde agosto de 2027 en una institución secundaria estadounidense, el programa contempla una formación intensiva en liderazgo, emprendimiento, innovación, tecnología y participación comunitaria, con el objetivo de que los becarios repliquen lo aprendido al regresar a sus comunidades de origen.

Requisitos para postularse a la beca

La convocatoria está abierta a estudiantes secundarios de todo el país que cumplan con las siguientes condiciones:

Haber nacido entre el 15 de enero de 2010 y el 15 de agosto de 2012 .

Poseer nacionalidad argentina y estar cursando actualmente la escuela secundaria en el país (sin haber egresado antes del inicio del programa).

Contar con un nivel de inglés intermedio (equivalente a un nivel B1 aproximado).

Contar con la debida autorización de madre, padre o tutor.

El proceso de selección, coordinado por AFS —organización internacional con más de 75 años de trayectoria en intercambios educativos—, es completamente gratuito y se basa estrictamente en el mérito de los aspirantes. Incluye una evaluación de antecedentes, una entrevista en inglés y la rendición del examen de nivel ELTIS.

Desde la organización recomiendan a los interesados ingresar a la brevedad a afs.org.ar/flexglobal para completar el formulario digital y dar inicio al proceso de postulación.