BTS llegó a Argentina para sus tres shows: todos los detalles de su visita Los integrantes de la banda surcoreana aterrizaron en Ezeiza. Se presentarán el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata 20 de octubre 2026 · 13:45hs

BTS, el grupo musical de K-pop, llegó a Argentina

La banda de K-pop BTS llegó al país para ofrecer tres shows en el Estadio Único de La Plata, como parte de su gira mundial BTS World Tour “ARIRANG”. El martes los integrantes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, bajo un operativo de seguridad, y ya se filtraron las primeras fotos de la banda suelo argentino.

El grupo surcoreano llega al país luego de realizar varias presentaciones en Chile. RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook protagonizan una de las visitas más esperadas por sus fans argentinos. No solo será la primera vez que el grupo se presente en el país, sino que también se trata de su regreso a los escenarios tras un período de pausa motivado por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Todos los detalles del show de BTS La banda surcoreana se presentará en tres fechas en el Estadio Único Diego Armando Maradona: el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, a las 20.

Cabe destacar que las entradas se agotaron. De hecho, eran solo dos recitales, la fecha del miércoles 21 se sumó posteriormente, ante la gran demanda del público. Las fotos de BTS en Argentina Los integrantes de BTS llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, bajo un importante operativo de seguridad. >>Leer más: Qué es el K-pop y por qué tiene cada vez más fanáticos en todo el mundo