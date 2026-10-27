Arrestaron a tres adolescentes luego de la denuncia de una balacera a la medianoche

Los sospechosos identificados por la policía tienen entre 15 y 17 años. Les secuestraron una pistola calibre 9 milímetros

El operativo por la balacera se realizó en Teniente Sánchez al 4600.

La Policía de Acción Táctica (PAT) recibió este martes a la medianoche una denuncia sobre una balacera en la zona sur de Rosario. Las autoridades demoraron a tres adolescentes en el inicio de la investigación y secuestraron un arma de fuego a pocas cuadras del lugar.

Fuentes oficiales confirmaron que uno de los sospechosos entregó una pistola cargada en inmediaciones del Parque del Mercado . Los demás habían sido identificados previamente en el mismo domicilio al que llegaron los agentes para atrapar a un grupo de delincuentes.

La versión preliminar indica que el operativo se puso en marcha a raíz de una balacera en Laferrere al 4600 . Después del aviso, los agentes arrestaron a tres chicos de 15, 16 y 17 años a unos 500 metros del sitio donde se escucharon los disparos.

El personal de la PAT empezó a buscar a los sospechosos cerca de las 00.30 de este martes en Belgrano al 4600 . En primer lugar, los agentes interceptaron a dos sospechosos en una vivienda ubicada sobre la excalle Teniente Sánchez, frente a la avenida Circunvalación.

Foto: PAT.

Cuando llegó la policía, los adolescentes dijeron que habían ido a vender un par de zapatillas. A continuación, un tercer chico salió del departamento y entregó una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.

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En el marco del operativo, la fiscal Mariana Caratozzolo solicitó un dermotest para verificar si alguno de los sospechosos había disparado con un arma de fuego recientemente. Además, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares con el fin de profundizar la pesquisa.

En cuanto a la pistola, fuentes oficiales detallaron que tenía tres proyectiles calibre 9 milímetros en el cargador. A su vez, no tenía numeración visible para rastrear su origen tras el procedimiento en jurisdicción de la comisaría 15ª.