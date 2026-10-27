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Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

La increíble historia de resiliencia de Diego Romano detalla el calvario que vivió tras quedar libre en la Lepra, sus penurias en México que casi lo hicieron colgar los botines y su posterior éxito en Europa

Luis Castro

Por Luis Castro

27 de octubre 2026 · 09:04hs
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Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

El debut de XXXX el 25 de noviembre de 2000

El debut de XXXX el 25 de noviembre de 2000, en un encuentro que finalizó en empate 1-1 contra Colón.
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

En noviembre de 2000 Diego Romano tuvo su debut en Newell's, pero su estadía en el equipo no logró ser lo que esperaba porque ese día "no disfruté el partido. El estrés me superó". Quedó libre de la entidad del Parque, se fue a México con el fin de seguir con su carrera y no fue lo que le habían prometido, a tal punto que quedó varado, sin un peso y con la determinación de colgar los botines de manera prematura. Pero por el pedido de su esposa intentó una vez más, pasó por El Porvenir, Tiro Federal, entre otros equipos, hasta que le llegó el desafío en Grecia. Hacia allí fue con el fin de obtener una diferencia económica. Los primeros meses no fueron lo esperado hasta que un gol determinante generó un cambio radical a su andar y le permitió elaborar "una carrera muy linda. Me fue demasiado bien con todo lo que hice". A tal punto que optó por radicarse en Grecia junto a su familia.

Romanito nació hace 46 años en Rosario y vivió en zona sur, en el Fonavi de Grandole y Gutiérrez. "Un poco áspera, ja, pero muy linda", resaltó el exvolante, hijo de un expolicía y que trabajaba de herrero. Una tarea dura y exigente, "por eso no quise saber nada con eso", bromeó en la charla con Ovación desde Heraklion, en la isla de Creta (Grecia), para el ciclo ""Qué es de tu vida?". "Lo iba a ver a mi papá cómo laburaba. Hay que meterle mucho a esa profesión", insistió.

Diego, ya dedicado de lleno a otra labor como el scouting y cumpliendo tareas en una entidad, sigue de cerca la carrera de su hijo Thiago, quien tras iniciarse en Panathinaikos pasó a Milan con un contrato hasta 2029. Actualmente juega a préstamo en OFI Creta (Grecia) y jugó en la selección argentina sub-20 de Diego Placente. "Tiene mucho más talento que yo. No creció en Argentina y eso quizás no es algo a favor, pero tiene muy buena cabeza, una herramienta para rezalizar una carrera mucho superior a la mía", expresó el exmediocampista que decidió junto a su familia quedarse a vivir en Grecia.

-Hablando de vos, ¿alguna vez pensaste o soñaste la carrera que hiciste?

-La verdad que no porque la mayor parte la había hecho en Argentina. La chance de llegar a Europa me llegó tarde, ya tenía casi 29 años. Se presentó una oportunidad de venir a Grecia y lo primero que pensamos con mi familia era estar 2 años. Pero nos fuimos quedando, los chicos fueron creciendo y sinceramente tuve una carrera muy linda.

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-Tu debut en Newell's te llegó de la mano del Ruso Ribolzi.

-Sí, él me dio la chance en un partido ante Colón. Era antes del clásico y lo cuidaron a Damián Manso, quien en ese momento la rompía toda.

-¿Qué recordás de ese momento de Newell's?

-Estaban Larry Saldaña, Lucas Bernardi, Diego Crosa, Pomelo Mateo, Manso, Chiqui Quintana, Paulo Rosales, una camada importante de jugadores. En su momento jugábamos todos chicos del club, algo que se ha perdido mucho en el fútbol en general. Ya no salen tantos de las inferiores y es increíble. La verdad que dejé en un momento de ver un poco el fútbol argentino y ahora volví a ver partidos, pero me cuesta creer que tanto Boca, River, Central y Newell's con tantos extranjeros. Antes no sucedía eso. Siempre trato de decirles a los griegos que hay que sacar chicos de las inferiores. Y ellos no lo entienden, son un un país comprador, quieren comprar y obtener resultados enseguida.

-Ya que te metiste en el fútbol argentino, ¿te gusta el que se está viendo?

-No me gusta para nada. Veo algo, pero no me gusta el formato, no me gusta cómo se juega... No se entiende cómo se juega. En Grecia me preguntan y ni yo lo sé explicar. No lo entiendo. El fútbol es fácil, el que gana el torneo debe ser el campeón y listo. Acá son 16 ó 18 equipos, dos rondas y sale el campeón.

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Tiro Federal, un paso recordado

-Vos pasaste por Tiro Federal y, no sé si estás enterado, el estadio donde jugaste ya no existe más.

-No lo sabía, la verdad que es una tristeza enorme. Pasé dos años hermosos. Un club con linda historia y disfruté mucho el tiempo en que estuve.

-¿Cómo es tu vida en Grecia, qué haces?

-Jugué hasta los 40. Terminé en tercera división y después me buscó un equipo de cuarta, que sería como una liga local. Estaba cerquita de casa y jugué dos años más. Pero ya me dedicaba al scouting para algunas empresas griegas e intentábamos traer chicos de Argentina. A mi hijo más chico lo compró Inter y nos fuimos un año y medio a Milán con él. Después se vino a préstamo a Creta de primera división y nos instalamos en Grecia de nuevo.

-¿Qué es qué es lo más diferente que encontrás, qué notás?

-Dentro de todo en Grecia, por ser de Europa, no es de los países más organizados. Tenemos la cultura un poco similar a la nuestra. Cuando estuve en Italia era otro mundo. Ahí se extrañaba mucho más, un poco como somos nosotros, el quilombo, la movida, andar... En lo familiar son semejantes, son de juntarse a comer los domingos. Igual se extrañan los afectos, los amigos.

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-¿Sufriste cuando llegaste al país?

-Sufrí y me costó mucho. Venía de San Martín (Tucumán), de que me vaya todo bien, de que me quieran... Y acá eran todos fríos. Cuando llegué a Ergotelis eran todos extranjeros, o sea ni griegos había. Llegaban a entrenar con terribles autos, vestidos de traje y yo era muy simple. Empecé a jugar mal, no me salían las cosas, no entendía el idioma y me daba cuenta que hablaban de mí. Viste cuando te están matando! Llegaba a mi casa y mi señora y los nenes lloraban porque no podían ni ir al súper. En un momento le dije a mi esposa que armara las valijas para volvernos, pero me dijo: "No, aguantemos un poco más que se va a dar". Fueron cinco meses difíciles, pero el club me bancó porque me habían comprado. Hasta que hice un gol y le ganamos a Panatinaikos, al que nunca habían vencido. A partir de ahí todo cambió, fue un vuelco total porque en esta sociedad te respetan por rangos. Salió todo bien y tiempo después me renovaron por tres años.

-A veces se piensa que en el exterior todo será fácil y que al comprarte ya tenés un lugar asegurado.

-Sí, totalmente. Me pasó exactamente eso. Cuando vine lo hice por lo económico. Había que hacer el esfuerzo, pero cuando las cosas no salen se hace complicado. El sacrificio y la mentalidad que tenemos los argentinos nos lleva a salir adelante.

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-Por algo siempre se destaca el temperamento del jugador argentino.

-Claro, nosotros nos amargamos por la derrota. Hay otros que no los afecta. Había partidos que perdíamos, salíamos y nadie te decía nada. Me encerraba en la habitación, ni mi señora me podía hablar. Después uno va aprendiendo con el tiempo que tampoco debe ser tan así.

Diez al toque con Diego Romano

1- ¿El compañero que más te sorprendió?

-Sergio Leal. Jugó en Grecia conmigo. Un uruguayo que pasó por Gimnasia.

2- ¿Cuál fue el mejor vestuario que integraste?

-San Martín de Tucumán, el ascenso en 2008.

3- ¿Qué fue lo más difícil al dejar Rosario?

-Lo afectivo. Si bien vine con mi familia, lo que se extrañan son los amigos, mis viejos, mis hermanos.

4- ¿Qué costumbre incorporaste a tu vida estando en Grecia?

- El orden, ser un poco más ordenado.

5- ¿Qué entrenador te marcó?

-Carlos Roldán, en San Martín de Tucumán.

6- ¿Quién fue tu máximo ídolo?

-Maradona. Por encima de Messi, aunque Leo es lo más. Creo que Diego es algo superior.

7- ¿Si pudieras volver a jugar un partido, cuál elegirías?

-El partido que debuté en Newell's en primera división porque no lo disfruté. El estrés me superó.

8- ¿Te han defraudado en el fútbol?

-Sí. Creo que el fútbol es un tanto injusto.

9- ¿Alguna vez pensaste en largar todo?

Sí, varias veces.

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-Ampliá la respuesta.

-Cuando quedo libre en Newell's me fui a México y la pasé muy mal. No era lo que me dijeron, no podía volverme, no teníamos plata para el pasaje, mis viejos haciendo malabares por todos lados para tratar de mandarme cien dólares. Me acuerdo como si fuera hoy que era para el pasaje de vuelta. Me habían cortado la comida, me habían sacado todo y no tenía forma de volverme. Ahí fue cuando le dije a mi señora: "No juego más". Paré tres o cuatro meses hasta que me llevaron a prueba a El Porvenir. Ahí reinicié mi carrera.

10- ¿Con qué jugador famoso de los que vos admirás te hubiese gustado tener de compañero?

-A Messi.

Bonus

-¿Qué cambiarías si pudiera volver a tus inicios?

-Nada porque no soy de arrepentirme de los errores. Te hacen crecer y al final me fue demasiado bien con la carrera que hice.

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