Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Chale consideró que la disputa judicial está cerrada y el objetivo es habilitar el parque acuático antes de las fiestas. "Estamos a buen ritmo", detalló

La Justicia rechazó el planteo de concejales opositores para frenar las obras de renovación de la costanera norte. La Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el rechazo de la medida cautelar y declaró inadmisible, por mayoría, el amparo presentado por Juan Monteverde y otros integrantes del bloque contra la Municipalidad.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale , consideró en diálogo con LT8 que el fallo representa un respaldo a la posición del Ejecutivo en la controversia por la renovación de la Costanera Norte. “Nosotros entendemos que sí, que se cierra. No sabemos qué hará el concejal Monteverde, pero el fallo en general es muy concluyente por varios aspectos”, sostuvo. La resolución declaró inadmisible por mayoría el amparo presentado por Juan Monteverde y otros tres concejales de Ciudad Futura para frenar las obras del parque acuático en La Florida.

El funcionario cuestionó la decisión del bloque opositor de llevar la discusión a los tribunales y planteó que las diferencias sobre las políticas de la ciudad deben resolverse en el ámbito legislativ o. “El ámbito para discutir legítimamente sobre cuestiones que hacen a la política de la ciudad es el Concejo, pero eso no significa que, agotada o resuelta esa instancia, se puedan usar los tribunales como un ámbito para resolver cualquier controversia”, afirmó.

También señaló que, a su entender, el proceso estuvo marcado por contradicciones, porque inicialmente se pidió paralizar toda la intervención y luego se acotó el reclamo al sector recreativo.

Las obras siguen en marcha

Sobre el avance de los trabajos, el funcionario aseguró que la Municipalidad mantiene el objetivo de completar las intervenciones principales antes de las fiestas de fin de año. “Más allá del tiempo y del clima, vamos a terminarla como queremos para este verano, para esta temporada de verano, antes de las fiestas”, afirmó. Chale reconoció que las lluvias generaron demoras y estimó que el trámite judicial también incidió en el inicio de las tareas: “Tuvimos un mes de demora producto de estas idas y vueltas en lo judicial en el inicio de todo este proceso, pero hoy estamos a muy buen ritmo”.

Entre los trabajos en marcha, destacó la reconstrucción del conducto Piaggio, una tarea que requiere atención especial ante la crecida del río Paraná. Además, mencionó los avances en la recuperación de la parte peatonal, los canteros que separaban la playa de la vereda y el sector donde se instalará el parque. El proyecto incluye también intervenciones hidráulicas, defensas y paseos públicos. El municipio apunta a habilitar el espacio para su uso durante la temporada de verano, aunque algunas tareas complementarias podrían prolongarse.

La demanda cuestionaba el decreto municipal 715/2026, que aprobó el proyecto y convocó a una licitación para el denominado Parque Acuático de la Costanera Norte. Los concejales de Ciudad Futura habían solicitado la nulidad de esa decisión y de los actos posteriores, además de una cautelar para suspender la adjudicación y las intervenciones previstas en la costa.

Los argumentos de la Justicia

Uno de los puntos centrales del fallo es la legitimación de los concejales para impulsar la demanda. La mayoría consideró que no habían acreditado legitimación suficiente para promover el amparo por su condición de integrantes del Concejo Municipal. En ese sentido, entendió que los argumentos vinculados con sus atribuciones no alcanzaban para justificar la intervención judicial en los términos planteados.

La Cámara también analizó el pedido de suspensión de las obras. Los jueces consideraron que no se habían reunido elementos suficientes para conceder la medida cautelar, ya que los cuestionamientos requerían un análisis más amplio de las normas presupuestarias y urbanísticas involucradas y de las competencias del Ejecutivo y el Concejo Municipal.

Los concejales habían cuestionado, entre otros aspectos, el procedimiento presupuestario utilizado para impulsar la iniciativa y la necesidad de intervención del Concejo. También plantearon objeciones urbanísticas sobre las intervenciones previstas en la costa, en particular en el sector de la plaza Antonio Berni.

La Municipalidad, por su parte, defendió el procedimiento administrativo y presupuestario y sostuvo que el proyecto apunta a recuperar un sector degradado, mejorar los accesos y renovar espacios recreativos y de circulación.