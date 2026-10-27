Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

Sigue la conmoción por el fallecimiento del influencer mexicano, conocido también en Argentina. Se habla de que se quitó la vida. Cómo acompañar y actuar a tiempo

La conmoción por la repentina muerte del streamer Komanche, continúa. Jóvenes hispanohablantes, entre ellos muchos argentinos, seguían de cerca al conocido influencer que fue encontrado sin vida en su casa de Monterrey , México. Hasta el momento la hipótesis más firme es que se quitó la vida. Carlos Mauricio Gómez, al que se lo conocía como Komanche en las redes sociales, había empezado a transmitir por la aplicación Twich hace más de 10 años, hablando sobre videojuegos. Su representante, al confirmar el fallecimiento, hizo alusión al bullying que había padecido el joven y pidió más "conciencia" en la comunidad a la hora de hacer comentarios hacia una persona.

"El bullying a cualquier escala no es un juego" , remarcó el manager. La muerte de Komanche impactó en chicos y jóvenes. El influencer fue despedido con sentidos mensajes por parte de los más famosos streamers como el español Ibai y los argentinos Coscu y Spreen. En días previos a su muerte, el muchacho, de 30 años, había dado señales sobre su angustia e incluso había expresado cuestiones vinculadas a un posible final de sus días. Hoy muchos miran esos videos y advierten que venía, claramente, atravesando padecimientos de salud mental. ¿Es posible evitar una tragedia? ¿Cómo actuar? se preguntan muchos.

"Me da pena pensar que por odio y hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor. Consejo: no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca", dijo Coscu . A su turno, Spreen , escribió: "Nunca sabemos por lo que está pasando el otro. Las enfermedades mentales existen, son reales y son una mierda". Y agregó: "Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos".

El suicidio e intento de suicidio se ha convertido en un grave problema de salud en la Argentina. El año pasado se publicaron por primera vez datos sistematizados. Se reportaron 22.249 eventos entre abril de 2023 y octubre de 2025. Los que tuvieron desenlace fatal fueron 1.218.

El famoso streamer Spreen, nacido en Santa Fe, pidió prudencia en las redes sociales y lamentó la muerte de Komanche. "Cuiden a los que quieren", dijo.

En Rosario, se incrementaron más del 53 por ciento entre 2023 y 2025, pasando de 73 a 112 suicidios por año. El 80 por ciento de las víctimas son varones de entre 20 y 44 años, de acuerdo a información brindada por la secretaría de Salud municipal. El año pasado se registraron más de 40 mil consultas en efectores públicos de la ciudad, por causas de salud mental.

Llamar al 107 (SIES / Salud Pública) ante situaciones críticas o de riesgo activa el dispositivo de soporte, para situaciones de angustia o ideas suicidas de personas que viven en la ciudad.

Advertencias que viene desde hace tiempo

En una nota publicada por La Capital en febrero de 2019 el médico psiquiatra José García Riera advertía: "Hay muchos adolescentes con depresión y sus padres no lo advierten", poniendo el foco en las señales que pasan desapercibidas a edades tempranas.

En esa entrevista, el especialista pedía a los adultos "que recuperen la intuición".

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García Riera, con amplia experiencia en el abordaje de la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes, profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría en Niños de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, mencionaba que el problema atravesaba todos los sectores sociales de Rosario.

Destacaba la multiplicación de adicciones como el alcoholismo y sustancias ilegales en chicos y chicas, el exceso de uso de las computadoras, los celulares, los juegos electrónicos. "Muchos jóvenes están en riesgo", señalaba, hace siete años. Desde entonces, el panorama empeoró, tal como lo anticipaba el profesional. "Tolerar la frustración es uno de los grandes problemas. Buscan gratificaciones inmediatas para sobrellevar la vida", puntualizaba.

Señales "poco visibles", que hay que saber escuchar

El especialista ponía el acento en lo siguiente: "Es raro que la depresión se presente como tal, sino que aparece muchas veces con otra sintomatología. La furia (cuando aparece con cierta constancia), por ejemplo, es una forma de depresión adolescente.

La ansiedad, también puede ser parte de un cuadro depresivo. "La depresión no es llanto, tristeza, o tirarse en la cama. Tiene muchas formas", explicó García Riera.

La consulta temprana a los centros de salud más cercanos, a un especialista en psiquiatría en los casos en los que hay acceso a estos profesionales, pueden ayudar a mejorar el cuadro y salvar vidas.

Enojo excesivo, aislamiento que llama la atención, conductas inesperadas, pueden ser parte de un padecimiento de salud mental en la adolescencia y juventud.

Preguntas que debemos hacernos

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el pasado 12 de septiembre, la médica psiquiatra, profesora universitaria y escritora Estefanía Niccia aclaró que hablar de este tema "no lo provoca", al contrario, permite "abrir" preguntas y fomentar la mirada y la escucha para poder pedir ayuda.