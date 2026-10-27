La Capital | La Ciudad | incendio

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

El siniestro se registró a la mañana en inmediaciones de Villa Banana. Los bomberos presumen que se trató de un accidente

27 de octubre 2026 · 10:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000.

Los Bomberos Zapadores de Rosario apagaron este martes un incendio en la zona oeste y después trascendió que un jubilado sufrió quemaduras. En primera instancia, no había otras personas afectadas y las autoridades descartaron la hipótesis de un siniestro intencional luego del procedimiento.

Voceros de la Policía de Santa Fe indicaron que el episodio ocurrió antes de las 8.30 de la mañana en una casa ubicada sobre Felipe Moré al 3000. El fuego provocó daños materiales importantes y la víctima fue trasladada por el personal de Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para continuar con el tratamiento médico.

De acuerdo al reporte inicial, las llamas destrozaron la habitación principal de la vivienda de un hombre de más de 60 años. Sin embargo, no se propagaron hacia los inmuebles linderos.

¿Qué se sabe del incendio en la zona oeste?

La casa ubicada cerca de la esquina de Felipe Moré y Gaboto quedó seriamente dañada. Los bomberos lograron apagar el fuego hacia las 9 de la mañana. Por entonces, la única persona lesionada ya había sido asistida por los médicos del Sies.

Durante la primera inspección del inmueble, los encargados del operativo hallaron indicios de un incendio accidental. La ventana de la fachada de la vivienda quedó abierta de par en par, de modo que desde la calle podían verse las huellas de las llamas.

>> Leer más: Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El siniestro tuvo lugar al lado de un taller mecánico. De hecho, frente a la vivienda había dos viejos automóviles Fiat en reparación, pero ninguno fue afectado por el siniestro.

Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000.

Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000.

Más tarde, un vecino de la zona apuntó la víctima es un chapista del barrio. "A veces vienen compañeros de otros trabajos. Algunos se quedan a dormir y le hacen compañía", explicó a través de El Tres.

Noticias relacionadas
Render del proyecto de la costanera norte

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Los trabajos para el parque acuático avanzan a ritmo sostenido

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Robo en Villa Manuelita: la víctima fue atendida en el Heca. 

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Pese a que el servicio deja mucho que desear, el tren Rosario Buenos Aires aumenta desde el mes próximo.

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Las más leídas

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Lo último

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Chale consideró que la disputa judicial está cerrada y el objetivo es habilitar el parque acuático antes de las fiestas. "Estamos a buen ritmo", detalló

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Las más leídas
Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Ovación
Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse
Ovación

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Newells buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Newell's buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Policiales
Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

La Ciudad
La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

El próximo rival de Newells no afloja: Unión ganó y lo persigue
Ovación

El próximo rival de Newell's no afloja: Unión ganó y lo persigue

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos
Economía

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Trump denunció una elección amañada en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro
El Mundo

Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo
Policiales

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula
Política

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
Policiales

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Belloso, ¿a la cancha?

Por Facundo Borrego
Política

Belloso, ¿a la cancha?

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron
La Ciudad

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla
Política

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
La región

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez
El Mundo

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
La Ciudad

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo
Política

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo