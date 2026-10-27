Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

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Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final
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La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
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Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo