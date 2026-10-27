Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

El siniestro se registró a la mañana en inmediaciones de Villa Banana. Los bomberos presumen que se trató de un accidente

Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000.

Los Bomberos Zapadores de Rosario apagaron este martes un incendio en la zona oeste y después trascendió que un jubilado sufrió quemaduras . En primera instancia, no había otras personas afectadas y las autoridades descartaron la hipótesis de un siniestro intencional luego del procedimiento.

Voceros de la Policía de Santa Fe indicaron que el episodio ocurrió antes de las 8.30 de la mañana en una casa ubicada sobre Felipe Moré al 3000 . El fuego provocó daños materiales importantes y la víctima fue trasladada por el personal de Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para continuar con el tratamiento médico.

De acuerdo al reporte inicial, las llamas destrozaron la habitación principal de la vivienda de un hombre de más de 60 años . Sin embargo, no se propagaron hacia los inmuebles linderos.

La casa ubicada cerca de la esquina de Felipe Moré y Gaboto quedó seriamente dañada. Los bomberos lograron apagar el fuego hacia las 9 de la mañana. Por entonces, la única persona lesionada ya había sido asistida por los médicos del Sies.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Durante la primera inspección del inmueble, los encargados del operativo hallaron indicios de un incendio accidental. La ventana de la fachada de la vivienda quedó abierta de par en par, de modo que desde la calle podían verse las huellas de las llamas.

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El siniestro tuvo lugar al lado de un taller mecánico. De hecho, frente a la vivienda había dos viejos automóviles Fiat en reparación, pero ninguno fue afectado por el siniestro.

Un hombre sufrió quemaduras el martes 27 de octubre de 2026 durante un incendio en Felipe Moré al 3000. Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Más tarde, un vecino de la zona apuntó la víctima es un chapista del barrio. "A veces vienen compañeros de otros trabajos. Algunos se quedan a dormir y le hacen compañía", explicó a través de El Tres.