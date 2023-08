Se estrena "Medicina letal", la miniserie que muestra un tremendo caso real

La historia se basa en el artículo de The New Yorker “La familia que construyó un imperio del dolor”, escrito por Patrick Radden Keefe, y en el libro “Pain Killer: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos”, de Barry Meier. Los protagonistas son el veterano Matthew Broderick (“Juegos de guerra”, “El novato”, “Los productores”, “Manchester junto al mar”) y Uzo Aduba, ganadora del premio Emmy por su trabajo en la serie “Orange is the New Black”.