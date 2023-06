Se conoció el motivo del nuevo ataque de Morena Rial contra su padre La hija mayor de Jorge Rial recorre los programas de televisión contando aspectos privados de la familia para así vengarse del periodista por no responder a su pedido 8 de junio 2023 · 16:07hs

Morena y Jorge Rial, una nueva pelea familiar que sigue provocando escándalos.

Morena Rial atacó de nuevo a su padre, con quien renovó una confrontación que ya tiene varios capítulos. Es que la hija mayor de Jorge Rial tiene un perfil polémico, controvertido y por momentos cuestionable. More está acribillando mediáticamente al conductor ante cada micrófono que se le pone cerca. Y esta nueva batalla comenzó pese al delicado momento de salud que el periodista atravesó. ¿El motivo? Económico. Es que el ex Intrusos se cansó del derroche de dinero que hace su hija adoptiva, quien como venganza cuenta sus secretos y dice que "conoce más" y que "puede hundirlo del todo si los revela" para ver si él afloja.

Rial se indignó cuando recibió un reclamo de un hotel de Córdoba por una deuda gigantesca que generó Morena durante su estadía, ya que ella eligió vivir allí.

En el programa televisivo Mañanísima, donde Pampito reemplaza a Carmen Barbieri en la conducción debido al problema de salud que enfrenta la actriz, contaron que a Rial le pidieron "que se hiciera cargo de una deuda de 800.000 pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba. Es mucho dinero y el dijo que no los va a pagar porque son gastos que no contrajo él".

Cuando la panelista Flor Ventura preguntó si tenía que ver con el hotel donde More y sus amigas quemaron una vela y se prendieron fuego otras pertenencias, Pampito le aclaró que "no, no, es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas. Por gastos y consumiciones. Entonces cuando le dijeron lo que había que pagar, Rial dijo 'no, esto no va más' y no se hizo cargo de esa deuda. Ahora se la van a reclamar a More, y ¿con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones", contó.

El propio Pampito había considerado a la actitud de More como "un apriete" hacia el padre. "Esto es fácil, ella lo que está haciendo es apretarlo. ¿No me das más plata? Perfecto, cuento cosas que sé de vos pero además digo que conozco muchas más y que si seguís en la postura de no darme más dinero y cortarme el alquiler, la mucama y la tarjetas las voy a dar a conocer. Es como una amenaza". Esta semana, entre tantas y tantas cosas que dijo, una frase de More provocó una tonelada de respuestas indignadas de la gente común. "Yo no estoy para trabajar de cajera en un supermercado, a mi me tiene que mantener la calidad de vida que tuve siempre", dijo la hija de Rial de 24 años. En el mismo programa el psicólogo Gabriel Cartañá elogió la tarea de Jorge Rial como padre y le aconsejó a Morena que "si dice eso, lo mejor que puede hacer y lo mejor que le puede pasar es trabajar de cajera en un supermercado".