Santiago Maratea habló sobre el gobierno de Javier Milei: "Yo lo banco al Pelu"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JaviMileikovsky/status/1778259240932557194&partner=&hide_thread=false SANTI MARATEA BANCÓ A MILEI



"YO LO BANCO AL PELU" pic.twitter.com/g7KchF4Fbz — Javier Mileikovsky (@JaviMileikovsky) April 11, 2024

>> Leer más: Esteban Lamothe criticó a Guillermo Francella por sus dichos sobre Javier Milei

Maratea y Milei: un apoyo mutuo

“Algo muy genuino es que él me bancó a mí. Todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. A veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco”, dijo Santiago, en referencia a una colectiva que llevó adelante hace dos años por los incendios que afectaron a la provincia de Corrientes, y las críticas que recibió en su momento.



A su vez, el influencer cuestionó al “prototipo de la persona anti-Milei”, que ubicó como “alguien de entre 35 y 45 años que se cree joven" pero que demoniza a los jóvenes que votaron al actual presidente. “Un tipo de 40, 45 años que odia a un joven se lo llama dinosaurio. ¿Quiénes son los dinosaurios hoy? La esperanza no era de la izquierda, la esperanza es de la derecha, es un cambio de paradigma”, desarrolló.



Por otra parte, Maratea reconoció que el modelo implementado por Milei implica “un tránsito duro, que no puede ser para siempre". Sin embargo, insistió en su aguante al gobierno. "La gente lo está apoyando a él y a su propuesta de cómo sacar el país adelante. Creo que él avisó quienes íbamos a pagar esto, aparte de la casta. No era algo que solamente lo iba a pagar la casta, la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando”, cerró el mediático.