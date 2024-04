Ryan Gosling reversionó una canción de Taylor Swift y ella lo celebró en sus redes

Gosling viene de conquistar al mundo con su interpretación de Ken en la película dirigida por Greta Gerwig, y de romperla con su performance en vivo de la canción “I’m Just Ken” durante la ceremonia de los Oscar . Por eso, durante el monólogo inaugural que los anfitriones suelen hacer en SNL, el actor prometió no hacer ningún chiste sobre su reciente personaje.

Emily Blunt fue una de las protagonistas de la ganadora del Oscar “Oppenheimer”, la película de Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, que salió al mismo tiempo que “Barbie”, dando lugar el fenómeno fan “Barbenheimer”. Por eso, la actriz intervino durante la canción para reprender a Gosling por seguir apegado al personaje y pedirle que lo supere. “Ken está muerto”, insistió.

La actriz tenía en el sketch el rol de motivar a Gosling de dejar atrás su papel en “Barbie” y enfocarse en cambio en promocionar “The Fall Guy”, un nuevo filme que ambos encabezan. Sin embargo, Ryan consiguió incorporar a Blunt en su juego y los dos terminaron cantando sobre sus ex películas.

La respuesta de Taylor Swift a Ryan Gosling

Taylor Swift no tardó en hacerse eco de la performance, que se volvió viral en redes. La cantante compartió con entusiasmo el video en su cuenta de Instagram y escribió: “All Too Well. Versión de Ryan y Emily. No se sorprendan si me encuentran accidentalmente cantando esta versión durante la gira. Este monólogo es todo”.