Ryan Gosling, furioso con los Oscar: "No hay 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie"

Este martes por la mañana se conoció las listas de nominados para las distintas categorías de los premios Osca r, el máximo galardón para el cine internacional. La película "Barbie", se posiciona como una de las favoritas para llevarse a una estatuilla dorada, ya que obtuvo ocho nominaciones. Aunque la producción fue nominada como Mejor película, Greta Gerwig, la directora del film, y Margot Robbie, la actriz que encarna a "Barbie", no figuran en ninguna lista. Esto causo malestar en el mundo audiovisual y dentro del reparto de "Barbie", Ryan Gosling, el coprotagonista de la película, lanzó un duro comunicado contra la decisión de la academia.

Sin saberlo, un ex "Gran hermano" participó de un casting para "La sociedad de la nieve"

En un comunicado de prensa, Gosling comenzó agradeciendo por esta distinción, y luego pasó a hacer su reclamo: "Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken” , expresó el actor.

Acto seguido, el artista hizo un descargo contra la decisión de la Academia y se mostró "decepcionado". "Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", expresó Ryan Gosling, y continuó: "Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto".

El actor siguió con su reclamo, y reflexionó sobre el gran impacto de la película "Barbie", la cual se convirtió en un fenómeno de escala planetaria: “Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”.

Barbie Greta Gerwig Ryan Gosling Ryan Gosling, uno de los protagonistas de "Barbie", le regaló una coreo de Kens a la directora Greta Gerwig.

>> Leer más: Oscar 2024: uno por uno, todos los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Por último, Gosling cerró su comunicado felicitando a sus compañeros por sus respectivas nominaciones, entre ellos América Ferrera, coprotagonista en "Barbie" y nominada a Mejor actriz de reparto: "Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora".