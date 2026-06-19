Romina Gaetani llega a Rosario con la comedia "El divorcio del año"

La actriz protagoniza la obra de José María Muscari. En diálogo con este medio habló sobre su regreso al teatro y el desafío de interpretar a su personaje

"Es una comedia salvaje. Cuando la vi por primera vez como público no paraba de reírme, pero cuando me tocó estudiarla, dije: '¿De esto me reía?'. La comedia da giros inesperados que agradezco un montón porque no va a lugares comunes. Si bien habla de temas que nos atraviesan a todos, no es una obra complaciente ", aseguró Romina Gaetani sobre "El divorcio del año", la exitosa comedia escrita por Mariela Asensio y José María Muscari que llegará a Rosario este viernes.

Después de su paso por la cartelera porteña, "El divorcio del año" inició una gira nacional que tendrá una nueva parada en la ciudad en Rosario. Para esta etapa, Gaetani se incorporó al elenco, asumiendo el desafío de interpretar a Evangelina junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal. La producción original se podrá ver en Rosario este viernes 19 de junio, a las 21.30, en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223).

"El divorcio del año" sigue a una pareja de celebridades obsesionada con la imagen pública que atraviesa una separación mientras intenta sostener una fachada perfecta. En el medio aparecen una hija que carga con las consecuencias de los conflictos familiares y dos abogados mediáticos que, paradójicamente, también terminan enfrentando su propia crisis de pareja.

Con el sello característico de Muscari, esta comedia combina humor, drama y una mirada filosa sobre los vínculos, la salud mental, la exposición mediática y el individualismo. En ese universo, Romina Gaetani interpreta a Evangelina , una mujer atravesada por una separación de alta exposición mediática. Un papel que llegó en un momento especial de su vida: además de marcar su regreso al teatro tras un período dedicado principalmente a la música, representa su primer trabajo junto a Muscari.

En diálogo con La Capital, Gaetani habló sobre su incorporación a la obra, el desafío de construir su propia versión de Evangelina, el encuentro artístico con Muscari y la respuesta del público ante una de las comedias más comentadas de la temporada.

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-¿Qué encontraste en "El divorcio del año" que te dio ganas de sumarte al proyecto?

Acá le robo una palabra a Palomino: es una comedia salvaje. El divorcio, que es la columna vertebral de la obra, es el de un matrimonio que se lleva muy mal, desde un lugar de violencia verbal. Y yo te digo que cuando la vi por primera vez como público, no paraba de reírme, pero cuando me llamaron para hacer la gira y me tocó estudiarla dije: 'Ah, ¿de esto me reía?'. Era gravísimo lo que se estaba diciendo. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que está muy bien escrita por María Asensio y José María Muscari. A mí lo que más me gustó, como espectadora y como actriz también, puedo contar la obra desde los dos lugares, es que la comedia da un par de giros inesperados, que yo agradezco un montón, porque no va a lugares comunes. Si bien trata temas que nos pasan a todos, o nos puede pasar a todos, no es una obra complaciente.

-Te incorporaste a una obra que ya estaba en marcha y a un personaje que ya había sido interpretado por Guillermina Valdés. ¿Cómo fue encontrar tu propia versión de Evangelina?

A mí me encantó lo que hizo Guille. José vino y me dijo: "Encontrá tu camino". Él me dio la libertad como de encontrarle lo propio. Entonces lo que había visto lo tuve que dejar a un lado y transitarlo yo cómo lo iba sintiendo.

-Es la primera vez que trabajás con José María Muscari...

No veníamos trabajando porque yo justo volvía a encarar mi otro lado, que es la música. Esta vez cuando vino la propuesta dije: "Sí, vino en el momento en el que tenía que venir". Así que lo que me gustó y lo que me sigue gustando de José María es que es muy claro a la hora de dirigir, acompaña mucho desde la dirección, desde cómo se va marcando el camino, es muy claro, y me generó mucha confianza. Recuerdo siempre sus palabras: "Vos confiá, vos confiá, vos confiá". Después de darme la devolución, terminaba con un "vos confiá".

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-Tu personaje atraviesa situaciones vinculadas a la violencia emocional y psicológica. ¿Cómo fue encontrarte con ese material desde tu experiencia personal?

La obra habla de la violencia psicológica y de la violencia emocional a la que puede llegar un matrimonio. Yo te digo que sobrevuelo la obra sin poner ninguna memoria emotiva desde mi lugar, por eso la puedo disfrutar. Sobrevuelo los textos desde la actriz, porque si no sería un calvario para mí hacer la obra. Además, sobre todo decidí hacerla porque es una muy buena comedia, y los compañeros son uno mejor que otro, y son muy divertidos, a nivel humano, abajo y sobre el escenario. Mi personaje es una madre maltratadora, narcisista y este es uno de los lugares también donde me paro para contar un poco este personaje, donde un padre y una madre con estos perfiles pueden llegar a destruirle la salud a una hija. La obra se apoya en hablar sobre la salud mental.

-La obra toca temas muy sensibles, pero desde el humor. ¿Qué devolución están recibiendo del público?

Con mucho agradecimiento. Incluso es muy gracioso porque la gente te dice: "Menos mal que es comedia", porque es tan fuerte el tema que hablan que si no fuera comedia sería muy difícil contar la historia. Te dicen: "Qué bueno que fue desde la comedia que me contaste esta historia, porque de otra manera no sé si lo hubiese soportado". Y creo que eso tiene que ver con que la obra interpela al espectador desde muchos lugares. Porque me parece que de alguna u otra manera en algún u otro personaje se va a sentir identificado. Porque habla mucho del individualismo, de esta cosa de sálvese quien pueda. En esto de tener que ser, tener que hacer, de cómo hacer las cosas para ser visto o ser tratado, a lo que uno aspira y quizás no es lo que en realidad tu ser te pide.

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-Estás recorriendo el país con esta gira. ¿Qué te sigue generando el encuentro con el público y el hecho de subirte a un escenario cada noche?

Hay algo que me da paz: encontrar la fe en el momento. Creo que es un acto de fe subirse al escenario. Y eso es muy placentero. Uno pasa el umbral de las bambalinas para dar ese primer paso y decir las primeras líneas, y es entrar a una nave todos los días distinta. Cuando uno tiene vocación creo que te va a suceder siempre.

-Y en la previa de la función en Rosario, ¿qué expectativas tenés del público?

Fui a Rosario una sola vez con una obra , hace muchísimos años, con "Cinco mujeres con el mismo vestido", de Norma Aleandro y hace poco estuvimos parando ahí porque hicimos funciones en Rafaela. Rosario está tan linda como siempre. Hay en el interior un público muy vivo, con muchas ganas. Y creo que el público ya sabe de alguna manera y empatiza con lo que nos deja buscar en el escenario. Creo que por lo que vengo viendo se engancha mucho y la gente sale muy agradecida de lo que vive en esa hora y media que dura.

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