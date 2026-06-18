La Capital | Zoom | murió

Murió Daveigh Chase, actriz de "La llamada" y "Lilo y Stitch", a los 35 años

La intérprete atravesaba un cuadro delicado de salud y falleció en Los Ángeles producto de complicaciones derivadas de una meningitis

18 de junio 2026 · 09:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Daveigh Chase

Daveigh Chase, recordada por interpretar a la niña maldita de "La llamada", falleció a los 35 años 

Daveigh Chase, actriz de “La Llamada” y “Lilo y Stitch”, murió el miércoles a los 35 años. El fallecimiento fue confirmado al medio TMZ por su pareja Roy Hernandez, quien además detalló que la joven artista permanecía internada en un hospital de Los Ángeles desde comienzos de junio a raíz de un cuadro de desnutrición, derivado de una meningitis.

Hernandez había iniciado una colecta online bajo la consigna “Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz”, en la que explicaba: “A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo”.

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, agregó.

La carrera trunca de la actriz Daveigh Chase

Chase saltó a la fama como actriz infantil a comienzos de los 2000, cuando le dio voz a Lilo Pelekai en la versión original de “Lilo & Stitch”, la exitosa película animada de Disney. Ese mismo año, fue elegida para darle voz al personaje principal en la versión en inglés de “El viaje de Chihiro”, el icónico filme de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada.

En 2002 también interpretó a Samara, la memorable villana de “La llamada”, un suceso del cine de terror de comienzos de siglo. La nena aterradora de pelo largo que salía de una pantalla como sentencia de muerte marcó a varias generaciones.

>> Leer más: Murió la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot

A partir de eso, trabajó en “Donnie Darko”, otra película que dejó una huella en el costado más cinéfilo de los primeros 2000. Ahí interpretó a Samantha Darko, la hermana del protagonista, interpretado por Jake Gyllenhaal. Más adelante estuvo en la serie de HBO “Big Love”, con uno de sus papeles más conocidos de la pantalla chica.

A pesar de este éxito temprano, su carrera empezó a encontrar algunas trabas. Chase protagonizó una serie de episodios, que trascendieron a los medios, donde se evidenció que atravesaba consumo problemático de sustancias. En 2017, fue detenida por manejar un auto robado, perteneciente a un conocido que había muerto de sobredosis. En 2018, fue arrestada nuevamente por posesión de sustancias. Desde entonces, no volvió a trabajar como actriz.

Noticias relacionadas
El espectáculo llega a La Casa del Tango

Vuelve "Barro y vida": poesía, música y memoria en Lavardén

Una colaboración entre la marca rosarina Bicha y la artista Maitena se presenta este viernes en el CEC

Una marca rosarina se une a Maitena y lanzan una cápsula exclusiva en el CEC

La esperada Toy Story 5 es el gran estreno de esta semana en cines argentinos

Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Spielberg, "Toy Story" y fantasía romántica

La obra Vox populi estrena este viernes 19 y es uno de los destacados de la agenda de teatro rosarina para el fin de semana

Agenda de teatro en Rosario el finde largo: funciones para todos los gustos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Lo último

Hacia una política energética integral

Hacia una política energética integral

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-13 gritó campeón en Alcorta

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Un informe advierte que la caída de los nacimientos podría elevar la cobertura del nivel inicial del 82% al 95% en la provincia y acercarla a la universalización

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo
La Ciudad

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: El sábado estaré en Rosario
Política

Villarruel confirmó su visita el Día de la Bandera: "El sábado estaré en Rosario"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

Reserva: Central sufrió una dura derrota en la última ficha que tenía a mano para la clasificación

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene bajo riesgo biológico

La cápsula radiactiva desaparecida en Rosario tiene "bajo riesgo biológico"

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Qué es el cesio-137 y por qué preocupa la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

Ovación
Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita
Ovación

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que Argentina es favorita

Pochettino no escatimó elogios sobre Messi y dijo que "Argentina es favorita"

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

El curioso dispositivo tipo Fórmula 1 que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Policiales
Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza
Policiales

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

La Ciudad
La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

La promesa de lealtad a la bandera se mudó este jueves en Rosario por mal tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Once alumnos de Catamarca recorren casi 900 kilómetros para hacer su promesa a la bandera

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª
Policiales

Barrio Godoy: le dispararon doce veces a dos cuadras de la comisaría 32ª

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño
La Ciudad

Falleció un motociclista tras un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner