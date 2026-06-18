Murió Daveigh Chase, actriz de "La llamada" y "Lilo y Stitch", a los 35 años

La intérprete atravesaba un cuadro delicado de salud y falleció en Los Ángeles producto de complicaciones derivadas de una meningitis

Daveigh Chase, recordada por interpretar a la niña maldita de "La llamada", falleció a los 35 años

Daveigh Chase, actriz de “La Llamada” y “Lilo y Stitch”, murió el miércoles a los 35 años. El fallecimiento fue confirmado al medio TMZ por su pareja Roy Hernandez, quien además detalló que la joven artista permanecía internada en un hospital de Los Ángeles desde comienzos de junio a raíz de un cuadro de desnutrición, derivado de una meningitis.

Hernandez había iniciado una colecta online bajo la consigna “Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz”, en la que explicaba: “A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo”.

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, agregó.

Chase saltó a la fama como actriz infantil a comienzos de los 2000, cuando le dio voz a Lilo Pelekai en la versión original de “Lilo & Stitch” , la exitosa película animada de Disney. Ese mismo año, fue elegida para darle voz al personaje principal en la versión en inglés de “El viaje de Chihiro”, el icónico filme de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada.

En 2002 también interpretó a Samara, la memorable villana de “La llamada”, un suceso del cine de terror de comienzos de siglo. La nena aterradora de pelo largo que salía de una pantalla como sentencia de muerte marcó a varias generaciones.

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A partir de eso, trabajó en “Donnie Darko”, otra película que dejó una huella en el costado más cinéfilo de los primeros 2000. Ahí interpretó a Samantha Darko, la hermana del protagonista, interpretado por Jake Gyllenhaal. Más adelante estuvo en la serie de HBO “Big Love”, con uno de sus papeles más conocidos de la pantalla chica.

A pesar de este éxito temprano, su carrera empezó a encontrar algunas trabas. Chase protagonizó una serie de episodios, que trascendieron a los medios, donde se evidenció que atravesaba consumo problemático de sustancias. En 2017, fue detenida por manejar un auto robado, perteneciente a un conocido que había muerto de sobredosis. En 2018, fue arrestada nuevamente por posesión de sustancias. Desde entonces, no volvió a trabajar como actriz.