Vuelve "Barro y vida": poesía, música y memoria en Lavardén Después de una exitosa presentación en marzo, el espectáculo se podrá ver el sábado 20 de junio en el Gran Salón de Lavardén 18 de junio 2026 · 10:40hs

El espectáculo llega a La Casa del Tango

El próximo sábado 20 de marzo, desde las 21, el Gran Salón de Plataforma Lavardén será escenario de “Barro y vida”, un espectáculo que combina poesía, canciones y reflexiones en torno a la memoria colectiva, en el año del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976. La propuesta, que se presentó por primera vez en marzo, reúne a la poeta Morena García, quien presentará textos inéditos, y a la música Ayelén Beker, que interpretará composiciones propias y temas del cancionero popular acompañada por Solange en piano.

"Barro y vida" propone una mirada artística que vincula la memoria histórica con las experiencias de las identidades que han sido históricamente relegadas. Desde esa perspectiva, la puesta busca poner en escena corporalidades y relatos atravesados por la supervivencia, la resistencia y la construcción colectiva de sentidos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Capra Producciones (@naciontrava) La idea de “barro” aparece como metáfora de esos territorios simbólicos donde nacen las identidades marginales y donde también se gestan formas de vida y creación. La propuesta plantea que, incluso en contextos de exclusión, esas experiencias generan nuevas estéticas, narrativas y formas de comunidad.



"Barro y vida", a cincuenta años del golpe "Hablamos de poesía travesti, marica, pero es una representación de los cuerpos que fueron puestos a sobrevivir en dictadura. Muchas veces no lo lograron, pero tantas otras sí. Y eso es la memoria. El río, aunque parece que siempre va, también deja en los márgenes el limo, la esencia, la vida. Y se repite. Vuelve a nacer, aún más fuerte. Cómo no sacar de ahí el sustrato para la revolución. El poder de la vida reside en que lo mismo que lo arrasa es lo que le da vida. Y vuelve a nacer, aún más fuerte", anticiparon desde el espectáculo.