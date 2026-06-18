Una marca rosarina se une a Maitena y lanzan una cápsula exclusiva en el CEC

En el marco del Programa de Diseño Local Rosario y de la exposición de Maitena en la ciudad, el CEC propone un match entre la artista y una marca de diseño rosarina. Es así que este viernes 19 de junio se lanza Maitena x Bicha, una colección de cinco productos únicos que combinan color, estampas y humor.

Desde las 18.30, en la muestra "Las Mujeres de mi vida”, se realizará la presentación con música en vivo de DJ Tita y servicio de bar a cargo de Antociano. Además habrá una visita guiada por la exposición. Todo con entrada libre y gratuita.

Los productos generados son cuatro prendas y un accesorio. Se podrán adquirir en el evento, los sábados y domingos de 15 a 20 en el CEC, o mediante la tienda online oficial de Bicha.

“Cuando vimos el impacto y la profunda identificación que genera la muestra ‘Las mujeres de mi vida’ de Maitena en el CEC, sentimos que era valioso proponer un producto que la gente pudiera llevarse; una especie de pedacito de todo eso que ella mueve y conmueve. Así, gracias a la propuesta del CEC, nació esta colaboración. Para nosotros como BICHA, una marca local de diseño rosarino, este encuentro fue un match más que genuino”, cuentan Celeste y Facundo Sánchez, creadores de Bicha.

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Diseño Local Rosario

Esta propuesta se desarrolló en el marco del plan municipal Diseño Local Rosario. Durante el año se realizan distintas acciones con marcas de la ciudad, que forman parte del Mapa de Diseño Local Rosario, una iniciativa que la Secretaría de Cultura y Educación lleva adelante a través del CEC y que cuenta con aprobación del Concejo Municipal.

En el 2025 marcas, espacios y proyectos de diseño de toda la ciudad se inscribieron en un relevamiento que los geolocaliza en un mapa digital. Uno de los beneficios de esta convocatoria es que se invita a los seleccionados a participar de charlas, circuitos presenciales, muestras, inauguraciones, ferias, festivales, y encuentros. El mapeo reabrirá sus inscripciones en agosto de este año para seguir sumando y consolidando nuevos proyectos creativos.