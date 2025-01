Los Rolling Stones no saldrían de gira este año y caen las ilusiones en Argentina

“Lo evaluaron y no cierran los números. Lamentablemente, optaron por otras plazas más rentables desde lo económico. Ellos no querían moverse mucho, y por lo que separa a Buenos Aires de San Pablo, en Europa tenés 10 ciudades”, subrayó Grinbank por entonces.

Los Stones no harán gira por Europa en 2025

Sin embargo, fuentes confiables aunque no oficiales del universo Stone, como lo es el fanático noruego Bjornulf Vik, a cargo desde 1996 del sitio web IORR (It’s Only Rock and Roll), y quien en varias oportunidades anticipó de forma acertada novedades sobre la banda, afirmaron recientemente que no habría tal gira europea en 2025.

El pasado 11 de enero, había dicho que la banda estaba lista para iniciar un tour por el viejo continente en mayo, y girar por tres meses durante el verano del hemisferio norte. Este 30 de enero, aseveró que la gira está cancelada por el momento y que no se conocen más noticias al respecto.

La noticia impactó entre los fanáticos de los Stone en todo el mundo, sobre todo entre los europeos, que ya se preparaban para comprar tickets, y también entre los latinoamericanos, que conservaban las esperanzas de que se abriera un tramo por esta parte del mundo el próximo año. A su vez, despierta alertas sobre el bienestar físico de los integrantes, que tienen entre 77 y 81 años. Si bien Jagger, Richards y Wood se mostraron vitales y vigentes durante su paso por Norteamérica, esta novedad generó alarmas.