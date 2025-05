Ricardo Darín le respondió a Luis Caputo: "Debería ser un poquito más educado"

El actor habló tras la polémica y dijo que quedarse callado "no está bien porque estamos en democracia". El testimonio de Ricardo Darín

“Cada uno interpreta lo que quiere. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Me parece que queda claro de qué estamos hablando. Los precios están elevados y la gente lo sabe ”, comenzó diciendo Darín al ser abordado por un móvil del programa Intrusos.

“Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia” , opinó Ricardo, enterado de que el ministro de Economía, Luis Caputo , dijo que “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”.

“Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No tiene por qué decirme Ricardito y ‘lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público”, arremetió, en contra de Caputo.

A pesar de las críticas, Darín aprovechó lo ocurrido para reflexionar sobre el odio que hay en las redes sociales: “Pero más allá de eso, querés interpretar lo que quise decir, va en cada uno. Pero es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y vuelca todo su odio, su bronca, te acusan de cosas que no soy. Pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno”.

"Si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo"

Ricardo Darín dijo que Luis Caputo lo trato de forma "despectiva", afirmó que el ministro debería ser "más educado" y señaló: "No está bien tener miedo de decir lo que pensás, estamos en democracia".



— Corta (@somoscorta) May 26, 2025

De todas formas, el actor consideró que es importante opinar: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

El comentario de Ricardo Darín sobre las empanadas

El actor que le da vida a Juan Salvo se refirió a los elevados precios de los productos de consumo masivo, como lo es una docena de empanadas. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, aseguró el artista.

“48 mil pesos”, enfatizó Darín, sobre el precio de la docena de empanadas, con indignación. “Los precios son terribles”, respaldó Mirtha Legrand, conductora del programa. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, siguió Ricardo Darín.

Frente a esto, “La Chiqui” le consultó si había ido a votar a las últimas elecciones porteñas. El actor le respondió que sí, pero que no quería contarle a qué candidato había elegido. Históricamente, a Ricardo Darín se lo conoce por ser muy discreto con sus opiniones políticas.

"Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Una docena de empanadas vale 48 mil pesos"

Estoy de pie aplaudiendo al gran Ricardo Darín



— Sergio Chouza (@SergioChouza) May 25, 2025

El comentario de Darín sobre la docena de empanadas a 48 mil pesos generó todo un debate en redes sociales, sobre todo en X, ex Twitter. Por un lado, estuvieron quienes respaldaron al actor y por el otro, también lo desmintieron y afirmaron que el artista nombró un precio excesivo, de un lugar de comida muy caro, para generar más impacto.

No obstante, el debate trascendió las redes sociales e incluso el ministro de Economía Luis Caputo salió a responderle al actor de “El Eternauta”. Sin dudarlo, el funcionario negó la afirmación de Darín y expresó que el precio de una docena de empanadas es mucho menor.

Luis Caputo cuestionó a Ricardo Darín

Luego del comentario de Darín, el ministro de Economía Luis Caputo salió al cruce del actor. El funcionario expresó que sintió “vergüencita ajena” y que el protagonista "se quiso hacer el nacional y popular”.

“Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio”, comenzó Luis Caputo, en comunicación con LN+, y agegó: “Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1926814806838763741&partner=&hide_thread=false "Ricardito"



— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 26, 2025

Además, el ministro de Economía relativizó el comentario de Darín sobre los precios de las empanadas, y afirmó que el actor está hablando de un mercado selecto. “Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por $16.000. Me alegro de que él pueda comer las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”, afirmó Caputo.

“Todo bien si él puede comprar empanadas en lugares más caros. Pero no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha: ‘Los autos salen US$200.000’”, cerró Caputo.