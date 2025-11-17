La Capital | La Ciudad | viviendas

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

La obra en Tablada presenta más del 35% de avance. Son viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Buscan promover el ordenamiento urbano

17 de noviembre 2025 · 05:05hs
Las viviendas que se construyen en Tablada están desarrolladas en planta  baja y tres niveles.

Las viviendas que se construyen en Tablada están desarrolladas en planta  baja y tres niveles.

El Ministerio de Obras Públicas de la provincia continúa con la construcción de 64 nuevas viviendas en barrio Tablada de Rosario y los trabajos ya superan el 35 % de avance. La inversión provincial para el desarrollo de las tareas supera los 4.575 millones de pesos.

Sobre el trabajo que viene desarrollando en materia de obra pública el gobierno provincial, el ministro Lisandro Enrico puso énfasis en la estrategia económica y remarcó que “en Santa Fe apostamos por la obra pública hecha con transparencia. Somos una gestión provincial que trabaja con intensidad, que controla y, sobre todo, que cumple con la palabra”:

“En este plan de 64 viviendas para barrio La Tablada estamos construyendo departamentos de uno, dos y tres dormitorios, desarrollados en planta baja y tres niveles, con 90 dársenas de estacionamiento y todos los servicios básicos necesarios”, explicó el titular de Obras Públicas.

Este nuevo complejo de viviendas que impulsa la gestión provincial se construye en la manzana delimitada por las calles Grandoli, Bulevar Seguí, Pasaje Korczac y Pasaje Page. Por otra parte, los trabajos de infraestructura que incluyen redes de agua potable, desagües cloacales y pluviales, y red vial; registran un avance total acumulado del 28 %.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que estas unidades habitacionales están destinadas a familias que actualmente habitan sobre la traza de la obra de continuación de la segunda mano del Bulevar Seguí hasta Grandoli, las que serán relocalizadas a este nuevo complejo. La intervención busca no sólo garantizar el acceso a un hábitat digno sino también avanzar en un proceso de reordenamiento urbano integral.

El complejo de viviendas

En cuanto al desarrollo de los trabajos para la construcción de las viviendas, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, comentó que “se está finalizando la estructura de hormigón armado del bloque B; se ejecuta la cubierta metálica de los bloques A1, A2 y C; y se desarrollan tareas de colocación de capas aisladoras, revoques, contrapisos y carpetas, junto con la instalación de premarcos para aberturas, e instalaciones sanitaria, eléctrica y de gas natural”.

“Este proyecto en La Tablada refleja la decisión del Gobierno Provincial que conduce el gobernador Pullaro para avanzar con obras que transformen de manera concreta la vida de las familias. No se trata sólo de construir viviendas sino de generar hábitat: infraestructura, servicios y espacios que promuevan la integración y el desarrollo comunitario. Además, este tipo de intervenciones permiten reordenar el territorio y dar una respuesta definitiva a las familias del barrio”, explicó Crivelli.

Una obra esperada

Cabe recordar que esta obra fue licitada en dos oportunidades, en 2021 y 2022, pero en ambas ocasiones las ofertas presentadas superaron ampliamente el presupuesto oficial, lo que derivó en la anulación de las licitaciones.

Finalmente, en el marco de una nueva estrategia de gestión y planificación, el 12 de abril de 2024 se concretó su adjudicación y, posteriormente, se dio inicio a su ejecución.

La obra, a cargo de la empresa Dyscon SA, tiene un plazo de ejecución de 14 meses y hasta la fecha demanda al gobierno provincial una inversión de $ 4.575.569.312,15.

Noticias relacionadas
El alerta amarilla se lanzó hasta el final de la tarde por fuertes ráfagas.

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

En un primer momento, Federico y su mujer alquilaban el local, que era además su casa. Pero con el tiempo pudieron comprarlo.

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

El proceso aerotérmico diseñado por Díaz, que superó los 50 millones de lectores en la web, permite desalinizar agua de mar, superficial o subterránea perjudiciales a la salud, obteniendo agua potable con la que se puede abastecer desde una localidad a instituciones, industrias y hogares. 

Un inventor rosarino creó un método simple de purificación del agua

Los paneles solares en edificios permiten generar electricidad renovable, reduciendo costos y el impacto ambiental.

Crece el uso de las energías renovables en Rosario y la región

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Un inventor rosarino creó un método simple de purificación del agua

Un inventor rosarino creó un método simple de purificación del agua

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Lo último

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Día Mundial de la Construcción

Día Mundial de la Construcción

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Un inventor rosarino creó un método simple de purificación del agua

Un inventor rosarino creó un método simple de purificación del agua

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados