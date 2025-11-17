Tom Cruise recibió un Oscar honorario por su trayectoria

En la gala de los Premios de los Gobernadores, el actor estuvo al borde de las lágrimas y tras una larga ovación aseguró: “El cine no es lo que hago, es quien soy”

Tom Cruise, a los 63 años, todavía es la mayor estrella de cine en una sala llena de estrellas. Y aún no recibió un premio Oscar, pero al menos ahora puede disfrutar de la brillante estatuilla con el reconocimiento a su trayectoria que le hizo la Academia en los Premios de los Gobernadores. Y en algún momento de la ceremonia estuvo casi al borde de las lágrimas.

“El cine no es lo que hago, es quien soy”, sostuvo el actor mientras sostenía la estatuilla dorada honoraria que celebra sus más de 40 años en la cima de la industria. Su discurso tuvo que esperar un par de minutos, mientras se extendía una ovación que celebró el premio.

Entre otros galardonados, una ausente Dolly Parton fue honrada por una vida de filantropía en la ceremonia en el Ray Dolby Ballroom en Los Ángeles.

El Oscar competitivo siempre le dio la espalda a Cruise, quien fue nominado cuatro veces: como productor por “Top Gun: Maverick” y como actor por "Nacido el cuatro de julio”, por “Jerry Maguire” y por “Magnolia”, donde muchos críticos coinciden que era el momento preciso para que el actor finalmente quebrara la mala racha.

Antes de subir al escenario, el público vio un largo montaje de clips de sus películas, cargadas de temerarias acrobacias que suele realizar él mismo, sin dobles de acción. “Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a esta forma de arte. Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace al cine poderoso. Y, si tengo suerte, sin muchos más huesos rotos”, sostuvo.

El premio le llegó de manos del director Alejandro González Iñárritu, con quien pasó varios meses rodando una película en Londres que se estrenará en 2026. Iñárritu lo alentó a mantenerse en la carrera por una estatuilla: “Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, este no será el último”.

Entre los presentes a la gala había muchas de las estrellas que quizás se repitan entre los nominados de los próximos Oscar, entre ellos Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande y Jacob Elordi.

Los Premios de los Gobernadores también agasajaron a Debbie Allen (una destacada coreógrafa que tuvo su pico de popularidad a fines de la década de 1980, cuando interpretó a la profesora de baile de "Fama"), Wynn Thomas (diseñador de producción y director de arte que trabajó con Ron Howard , Tim Burton y Spike Lee) y la estrella de la música country Dolly Parton, quien no estuvo personalmente para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.