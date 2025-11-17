La Capital | Zoom | Tom Cruise

Tom Cruise recibió un Oscar honorario por su trayectoria

En la gala de los Premios de los Gobernadores, el actor estuvo al borde de las lágrimas y tras una larga ovación aseguró: “El cine no es lo que hago, es quien soy”

17 de noviembre 2025 · 22:48hs
Alejandro González Iñárritu le entregó el premio a Tom Cruise.

Alejandro González Iñárritu le entregó el premio a Tom Cruise.

Tom Cruise, a los 63 años, todavía es la mayor estrella de cine en una sala llena de estrellas. Y aún no recibió un premio Oscar, pero al menos ahora puede disfrutar de la brillante estatuilla con el reconocimiento a su trayectoria que le hizo la Academia en los Premios de los Gobernadores. Y en algún momento de la ceremonia estuvo casi al borde de las lágrimas.

“El cine no es lo que hago, es quien soy”, sostuvo el actor mientras sostenía la estatuilla dorada honoraria que celebra sus más de 40 años en la cima de la industria. Su discurso tuvo que esperar un par de minutos, mientras se extendía una ovación que celebró el premio.

Entre otros galardonados, una ausente Dolly Parton fue honrada por una vida de filantropía en la ceremonia en el Ray Dolby Ballroom en Los Ángeles.

El Oscar competitivo siempre le dio la espalda a Cruise, quien fue nominado cuatro veces: como productor por “Top Gun: Maverick” y como actor por "Nacido el cuatro de julio”, por “Jerry Maguire” y por “Magnolia”, donde muchos críticos coinciden que era el momento preciso para que el actor finalmente quebrara la mala racha.

Antes de subir al escenario, el público vio un largo montaje de clips de sus películas, cargadas de temerarias acrobacias que suele realizar él mismo, sin dobles de acción. “Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a esta forma de arte. Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace al cine poderoso. Y, si tengo suerte, sin muchos más huesos rotos”, sostuvo.

El premio le llegó de manos del director Alejandro González Iñárritu, con quien pasó varios meses rodando una película en Londres que se estrenará en 2026. Iñárritu lo alentó a mantenerse en la carrera por una estatuilla: “Este puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, este no será el último”.

Entre los presentes a la gala había muchas de las estrellas que quizás se repitan entre los nominados de los próximos Oscar, entre ellos Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande y Jacob Elordi.

Los Premios de los Gobernadores también agasajaron a Debbie Allen (una destacada coreógrafa que tuvo su pico de popularidad a fines de la década de 1980, cuando interpretó a la profesora de baile de "Fama"), Wynn Thomas (diseñador de producción y director de arte que trabajó con Ron Howard , Tim Burton y Spike Lee) y la estrella de la música country Dolly Parton, quien no estuvo personalmente para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt por su trabajo caritativo de décadas en alfabetización y educación.

Noticias relacionadas
Netflix volverá a aumentar el valor de las suscripciones

Netflix anuncia un nuevo aumento en el precio de las suscripciones: cuánto costarán

Maxi López y Wanda Nara protagonziaron un divertido episodio en MasterChef Celebrity

Maxi López apuró a Wanda con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

Oasis se reencontró con el público argentino, en una doble presentación en River con un acumulado de casi 200 mil espectadores

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

La Renga junto a un mini Javier Milei.

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Ver comentarios

Las más leídas

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Lo último

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Los gremios locales alcanzaron la unidad y se viene la nueva CGT Rosario

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Hubo otros dos tiroteos en barrio Triángulo y en Las Heras. Suman seis heridos, entre ellos la hermana del exjefe de la barra de Newell's
Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino
Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero
Policiales

Máxima alerta en el Heca: operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa G. Gálvez: 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
La Ciudad

¿Cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ovación
Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero
Ovación

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newells: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Sensini será presentado como mánager de Nacho Boero

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Rosarina: Mitre de Pérez y El Torito son de primera y Bancario es campeón de la C

Cómo empieza Newells en la tabla de promedios para la temporada 2026

Cómo empieza Newell's en la tabla de promedios para la temporada 2026

Policiales
Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino
Policiales

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Finalmente, la madre de Cecilia Strzyzowski recibirá las cenizas de su hija

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Balaceras encadenadas: tras los tiros a Dylan Cantero atacaron a la hermana de Pimpi Camino

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

Ataque a Dylan Cantero: confirman que las nenas baleadas, de 1 y 12 años, son sus sobrinas

La Ciudad
Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada
La Ciudad

Las Colectividades se despidieron y miles de rosarinos se acercaron a celebrar la última jornada

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

El tiempo en Rosario: vuelve el calor en un martes despejado

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Organizaciones advierten sobre el recorte en VIH: menos tratamientos, PrEP y preservativos

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación
La Ciudad

Amsafé rechazó la compensación salarial del 3,8 por ciento por inflación

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos
La Ciudad

En la ribera del Paraná, en una hora y media llenaron 5 contenedores de residuos

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo multimillonario que se pone en juego este miércoles

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta
El Mundo

Quiénes son Jara y Kast, candidatos a presidente de Chile en segunda vuelta

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba
La Región

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada
La Ciudad

Continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de banda narco trasnacional

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados