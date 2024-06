Ricardo Darín le respondió a Alejandro Fantino: "Me molesta cuando mienten"

Ayer, el actor le brindó una entrevista a un móvil de A la tarde (América) y le contesto al periodista: “Un poco me sorprendió lo de Fantino, pero las personas cambian”, dijo y agregó: “ No entendí por qué lo dijo, tampoco es verdad que tuve un auto que chocó contra un árbol ”.

“No me molestan las críticas. Me molesta, como a vos y a todos, cuando mienten. Me parece injusto”, dijo Darín, y, consultado sobre la polémica que provocaron las declaraciones de Pablo Echarri , que dijo que debía cambiar dólares para llegar a fin de mes, fue tajante: “Creo que es algo que le debe pasar a mucha gente".

Embed

>> Leer más: Ricardo Darín participó de un pedido por los argentinos en Israel

"Es muy difícil escapar a lo que le ocurrió a nuestro país, desgraciadamente, durante tantas décadas, de que para tratar de conservar el valor de tus ahorros tenías que cambiar tu dinero a dólares. Se ve que es algo que le ha pasado a muchísima gente”, insistió.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre Ricardo Darín

El conductor de Neura fulminó a Ricardo Darín por defender al Incaa: “Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”, dijo.

“Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta”, cerró.

Alejandro Fantino.jpg

“Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket y tenía el auto de la Pantera Rosa”, recordó Fantino, y añadió: “Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza. Entonces entiendo que acá hay poco cine en el último tiempo pero mucho humo. Yo ya no me como más ni una. Aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo”.