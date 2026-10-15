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U2 tocará en el estadio de River Plate con Beck como telonero

La preventa en línea comenzará el próximo lunes. Todavía no se sabe el precio de las entradas

15 de octubre 2026 · 19:36hs
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U2 tocará en el estadio de River Plate con Beck como telonero

La banda irlandesa U2 tocará en vivo en Buenos Aires en marzo del año próximo, casi diez años después de su último show en Argentina.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. anunciaron que se presentarán el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio Monumental de River Plate, como parte de la gira "The Greatest Show on Earth" y con el norteamericano Beck como telonero.

La preventa será a través de la plataforma All Access, el lunes 19 de octubre para suscriptores del Grupo Feedback, el martes 20 para suscriptores del Grupo The Hype, el miércoles 21 para clientes Santander Visa y el jueves 22 será la venta general, en todos los casos desde las 10.

Hasta el momento no se dio a conocer el precio de las entradas.

Hasta el momento U2 confirmó seis fechas en Latinoamérica: el 23 y el 26 de febrero del año próximo en Ciudad de México, el 10 y el 12 de febrero en el estadio Morumbi de San Pablo, y el 23 y el 25 de marzo en Buenos Aires.

La banda irlandesa ya hizo diez shows en Argentina, el primera en 1998 con "PopMart Tour" y el último en octubre de 2017 con "The Joshua Tree Tour", cuando hizo dos recitales en La Plata.

Esta vez U2 llegará con "Carnaval de luz", su 16º disco y el primer material con canciones nuevas en una década, que lanzarán el próximo 13 de noviembre.

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