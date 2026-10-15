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Netflix estrenó un documental sobre la vida de Mike Tyson

A lo largo de cuatro episodios, la producción explora la vida de uno de los boxeadores más fascinantes y temidos de la historia del deporte

15 de octubre 2026 · 16:16hs
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La nueva miniserie documental de Netflix ecplora la vida del reconocido boxeador

La nueva miniserie documental de Netflix ecplora la vida del reconocido boxeador

Entre las miles de ficciones que se encuentran en su catálogo, Netflix siempre tiene un lugar reservado para las historias reales. En ese sentido, la plataforma le dio la bienvenida a un documental de cuatro episodios que sigue los pasos de una leyenda del boxeo.

“Tyson” se centra en una de las figuras más temidas en la historia del deporte: Mike Tyson. Conocido como " el hombre más malo del planeta”, Tyson compitió entre 1985 y 2024 en el mundo del boxeo profesional y fue reconocido como uno de los mejores boxeadores de peso pesado de la historia, y, sin dudas, uno de los más intimidantes.

La producción está dirigida por Floyd Russ, quien dirige otros documentales en la plataforma, y recorre la vida, carrera, controversias y momentos destacados del famoso boxeador. “Tyson” se narra a través de las propias palabras de Mike Tyson junto a entrevistas realizadas a familiares, amigos y personas de su círculo cercano.

>>Leer más: Netflix estrenó una miniserie alemana de crimen y thriller psicológico

De qué se trata “Tyson”

“Tyson” se mete de lleno en algunos de los episodios más destacados de la vida del boxeador, desde sus primeros pasos hasta su jubilación.

A lo largo de los cuatro episodios que componen esta producción, la trama explora las detenciones tempranas en Brooklyn y los antecedentes judiciales por violencia de género (aunque no incluye los testimonios de las mujer que lo denunciaron), el encuentro con el entrenador Cus D'Amato que le cambió la vida, sus éxitos en el ring, su matrimonio turbulento marcado por acusaciones de violencia y sus vicios, las condenas penales que enfrentó, la vida después de la pelea y su jubilación y constante reinvención.

>>Leer más: Netflix estrenó una miniserie canadiense de suspenso y criaturas extrañas

Trailer de “Tyson”

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