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Netflix: tres producciones para aprovechar el fin de semana

Historias de romance, suspenso y thriller para maratonear en Netflix desde el sillón este fin de semana

15 de octubre 2026 · 17:22hs
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Con todos menos contigo es una de las últimas incorporaciones de Netflix

"Con todos menos contigo" es una de las últimas incorporaciones de Netflix

Llega el fin de semana y llega el momento de ponerse al día con las novedades que Netflix sumó a su catálogo recientemente. Y más aún cuando el cielo promete mantenerse nublado y el clima fresco convence a los usuarios de quedarse maratoneando alguna historia desde la comodidad del sillón.

En ese momento, los usuarios se van a enfrentar a una dura tarea: elegir qué ver. Y lo cierto es que con tantos estrenos es difícil seguirle el ritmo a la plataforma de la N roja. Para resolver esa encrucijada no hace falta conocer cada uno de los estrenos, sino fundamentalmente, aquellos que este fin de semana no se va a perder nadie.

>>Leer más: Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

Tres estrenos imperdibles en Netflix para este fin de semana

“Con todos menos contigo”

“Con todos menos contigo”, la comedia romántica de 2023 con Sydney Sweeney y Glen Powell llegó al catálogo recientemente y ya se está llevando todas las reproducciones. Will Gluck ("Amigos con beneficios", "Easy A") dirige este film lleno de encuentros, desencuentros, amores y enemistades. Bajo la premisa clásica de las rom-coms “de enemigos a amantes”, la cinta supo darle al público un romance de los que se extrañaban.

La historia comienza cuando Ben y Bea se conocen por casualidad y tienen una primera cita increíble. Pero cuando un malentendido arruina todo, ambos terminan distanciados. Algunos meses después, la dupla se reencuentra en una boda en Australia, donde la hermana de Bea se casa con una amiga cercana de Ben. Aunque no se soportan, tras la aparición de sus ex’s y las presiones de la familia de Bea, deciden fingir que son pareja.

Entre celos, situaciones incómodas, discusiones y mucha química, Ben y Bea empiezan a darse cuenta de que lo que sintieron esa primera vez el uno por el otro no desapareció del todo.

“Bajo la superficie” (2026)

Recién llegada a la plataforma, “Bajo la superficie” ya se posicionó entre lo más visto. Se trata de una miniserie canadiense que combina drama, tensión, thriller, suspenso y ciencia ficción. Su título original es “Below” y está creada por Jesse McKeown y protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. Cuenta con 6 episodios y promete una historia enigmática y atrapante.

La historia se desarrolla en Snooks Arm, un pequeño pueblo pesquero que se organiza en torno al agua y cuya economía se encuentra en crisis. Todo comienza cuando aparece un extraño iceberg frente a la costa, que desata una serie de sucesos extraños. Con el objetivo de salvar al pueblo y a su familia, Calvin Penney, un pescador viudo y la doctora Fonda Howander, una investigadora marina, tendrán que comprender la naturaleza de una amenazante criatura marina para detenerla.

>>Leer más: Netflix le dio la bienvenida a "Sinners", el filme que rompió el récord de nominaciones en los Oscar

“La trampa”

Las producciones internacionales pisaron fuerte esta semana en la plataforma. Desde Alemania llegó una miniserie de crimen y thriller psicológico basada en la novela de la escritora y periodista Melanie Raabe. “La trampa” está dirigida por Isabel Kleefeld y protagonizada por Friederike Becht, Hans Löw y Matthias Brandt. Cuenta con 6 episodios que los usuarios van a querer ver uno detrás del otro.

La trama sigue a Lisa Konrad, una exitosa escritora que vive recluida en su casa hace 10 años, debido al trauma que sufrió al presenciar el violento asesinato de su hermana Anna, el cual quedó sin resolver. Todo cambia cuando Lisa cree reconocer en la televisión al hombre que vio la noche del crimen: un reconocido periodista llamado Robert Lenzen.

Decidida a atraparlo, Lisa escribe una novela basada en el crimen de Anna y se compromete a romper su aislamiento para conceder una única entrevista en su propio hogar, con la condición de que sea Lenzen el entrevistador. Su plan maestro será usarse a sí misma como carnada, para obtener el ADN de Lenzen y llevarlo a la justicia.

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