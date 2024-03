Quién es Trini: la "youtuber fantasma" que revoluciona las redes sociales

No obstante, “Trini” no es más que un invento del influencer español Marcos de Vicente, mejor conocido como Kappah , quien en un intento de generar revuelo en las redes compartió un video en el que le pedía a sus más de 2 millones de seguidores que inventaran memes y comentaran sobre un personaje ficticio para poder ver hasta dónde podía llegar la desinformación.

“Vamos a inventarnos algo. Me seguís dos millones de personas, ¿y si nos inventamos algo y lo esparcimos por todo internet? Un rumor. Algo inofensivo, que no haga daño a nadie. ¿Y si nos inventamos una persona? Tiene que tener un nombre que suene a youtuber ”, comenzó Kappah en un video que ya superó el millón de likes.

Este influencer ideó la propuesta enigmática que, después de la activa participación de su público, se esparció por toda la comunidad hispanohablante. Por ello, se difundieron los rumores sobre Trini como si fuera alguien relevante en YouTube con la idea era generar comentarios, memes y vídeos que simularan supuestas acciones. La movida llegó a tal punto que hasta algunas marcas españolas se sumaron con memes y referencias al tema.

Kappah es un estudiante de cine madrileño que lleva años revolucionando las redes sociales en España, mezclando el humor y la denuncia social. Su fuerte está en TikTok, donde ha conseguido acumular más de 2 millones de seguidores y una comunidad que le es fiel a sus peticiones con movidas particulares.

Si fuiste una de las millones de personas que cayó en la trampa del influencer español no busques más, Trini no existe y no es más que un invento para realizar un experimento social que demostró la velocidad con la que se pueden difundir rumores que incluso no tengan ninguna prueba de su veracidad.