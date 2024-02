Murió Cat Janice, la tiktoker que viralizó su canción para dejarle una herencia a su hijo

En los últimos meses, la canción pop "Dance You Outta My Head" se instaló en los inicios de TikTok. La cantante y compositora de esta canción era desconocida hasta hace unas pocas semanas, pero su último tema la lanzó al estrellato. Se trata de Cat Janice, artista estadounidense de 31 años de edad que sufría de un raro cáncer hace algunos años. A mediados del 2023, sus médicos le comunicaron que su enfermedad estaba en una fase terminal, por lo que la tiktoker decidió encarar una particular campaña solidaria para su hijo.