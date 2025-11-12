La Capital | Zoom | rosarino

Quién es Tomás Machuca, el rosarino que recibió los elogios de Mario Pergolini en "Otro día perdido"

Con solo 23 años, el rosarino del barrio República de la Sexta, contó cómo transformó un balde roto en un emprendimiento que llegó a las manos de Lionel Messi

12 de noviembre 2025 · 15:05hs
Tomás Machuca es el rosarino a cargo del emprendimiento de canilleras Fenikks

Tomás Machuca es el rosarino a cargo del emprendimiento de canilleras "Fenikks"

Un joven rosarino sorprendió y se convirtió en la estrella invitada del programa de Mario Pergolini “Otro día perdido”. Se trata de Tomás Machuca, conocido como “el pibe de las canilleras”, un joven que logró transformar una dificultad en un exitoso emprendimiento que lego a las manos de Lionel Messi.

Tomás, de 23 años y oriundo del barrio República de la Sexta, comenzó su historia casi por accidente. Un día, durante un partido de fútbol, se le rompieron las canilleras y decidió reemplazarlas con un pedazo de balde que encontró tirado en el patio de su casa. Con la ayuda del secador de pelo de su abuela, moldeó el plástico y creó su primer prototipo artesanal.

Hoy, ese improvisado invento se transformó en “Fenikks”, una marca que produce más de 15.000 canilleras por mes, muchas de las cuales ya llegaron a figuras del fútbol como Lionel Messi. Además, sus productos están disponibles en las tiendas oficiales de varios equipos de Primera División, entre ellos Newell’s, Talleres, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by tomi machuca (@tomi.machuca)

Durante la entrevista con Pergolini, Tomás habló sobre sus comienzos, recordó con cariño su paso por el club Tiro Suizo y rápidamernte las redes sociales se llenaron de mensajes de orgullo y apoyo rosarino.

>> Leer más: El pibe al que una patada en un picado lo convirtió en "empresario" de canilleras

Tomi Machuca en el programa de Mario Pergolini

En el último programa de “Otro día perdido”, Mario Pergolini recibió en su estudio a la actriz española Itziar Ituño, conocida por su papel en "La casa de papel", y al rosarino Tomás Machuca. El joven de 23 años con su carisma atrapó a todos los peesentes en el estudio y recibió los elogios de Mario Pergolini

“Un gusto estar acá con ustedes”, comenzó diciendo Tomás.

Pergolini abrió la charla con una pregunta directa: “Tomi, ¿cómo empezó la historia de hacer canilleras?”.

El joven relató: "Yo tengo una empresa hoy por hoy en la que hacemos canilleras de fútbol reciclando tapitas. Arrancó a mis 17 años cuando yo jugaba al fútbol con el sueño del pibe de mejorar la calidad de vida de mi familia y yo jugaba en un club de barrio de mi ciudad, Rosario, que se llama Tiro Suizo y en un entrenamiento me rompen mis canilleras”.

Y continuó relatando: "Como mi casa no sobraba guita para que me compren otras, busqué cómo me podía hacer unas y agarré un balde de pintura, cansado de ser orinado por mi perro, lo rescaté le saqué una sierra a mi papá, un secador de pelo a mi abuela para moldearlo y me fui a un ciber para hacer un diseño con imágenes de mi familia en Paint que lo imprimí en papel para pegárselo. Al otro partido, voy al club, lo de mis compañeros y me dicen 'de dónde las sacaste, están buenísimas”.

Intrigado, Pergolini le consultó cómo se le había ocurrido transformar un pedazo de plástico en un producto deportivo. Tomás le explicó: “Vi el fuentón de mi mamá y pensé: agarro este balde de pintura, hago un diseño… y funcionó. Cuando las llevé al club, les dije que las vendía un tío que vivía en Buenos Aires”. Pergolini bromeó:“¡Entendió lo que es el marketing!”

Machuca siguió contando que fue así como decidió asociarse con un amigo para empezar a fabricar canilleras de forma casera: “Le dije: ‘Quiero que hagamos estas canilleras. Yo pongo mi pieza, vos traé el secador de tu mamá, yo el de la mía’". Y sumó que incluso iban a las obras en construcción par a pedir baldes de plástico que ya no se usaban.

Durante el programa, hasta la actriz Itziar Ituño le hizo algunas preguntas sobre su emprendimiento.

Con simpatía y carisma, en un momento Tomi sacó dos canilleras, una de Boca y otra de River, y aprovechó para lanzarle un palito a Pergolini. “Había traído estas en realidad… pero no sé si te gustan mucho”, dijo mientras mostraba las de River, sabiendo que el conductor es hincha de Boca.

>> Leer más: Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

El elogio de Mario Pergolini

Antes de despedirlo, Pergolini elogió a Tomas.

“Has tenido que tomar decisiones en un momento donde uno no tiene que tomar ese tipo decisiones. Y en la Argentina tiene un emprendedurismo y siguen existiendo gente como Tomi que se prepara y que lo lleva a delante. Lo presentaste de muy buena forma. Te felicito”, le dijo el histórico conductor antes de despedirlo del programa.

Embed

Noticias relacionadas
el arbitro rosarino que le dio un dudoso penal a river, castigado: no dirigira este fin de semana

El árbitro rosarino que le dio un dudoso penal a River, castigado: no dirigirá este fin de semana

Johnny Depp pasó por el programa de Vero Lozano durante su visita a la Argentina y habló del amor del público local

Johnny Depp en Argentina: aseguró que el amor de la gente lo "mantuvo vivo"

La China Suárez fue rechazada por Olga y canceló su entrevista con Luzu TV

Rechazos, rumores y cancelaciones: la China Suárez en medio del escándalo entre Olga y Luzu TV

Charly García agradeció el reconocimiento y recordó a Mercedes Sosa.

Charly García se llevó el premio Konex de brillante y recordó a Mercedes Sosa

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Lo último

La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre

La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho dinero

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho dinero"

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
La Ciudad

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años
Información General

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Ovación
En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
OVACIÓN

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El director de Alpine sobre Colapinto: Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades
La Ciudad

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más Río Menos Basura, diez años al servicio del río Paraná y de una ciudad sin descartables
La Ciudad

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado