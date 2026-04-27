Quién es Maia Reficco, la joven actriz que enamoró a Franco Colapinto

La actriz y cantante nació en Estados Unidos y es hija de una reconocida cantante de tango y folclore.

Este fin de semana , Franco Colapinto reunió a más de medio millón de argentinos en una exhibición de Fórmula 1 y, además, confirmó su romance con la actriz Maia Reficco . La pareja se mostró paseando por las calles de Buenos Aires e incluso ella compartió una foto del piloto en sus redes sociales.

El romance no es ninguna sorpresa: desde hace meses se rumoreaba sobre un posible noviazgo entre ambos. En su visita al país, también fueron vistos en una reconocida bodega y comenzaron a circular en redes sociales videos de los dos tomados de la mano mientras los fanáticos les pedían fotos. Incluso el domingo, durante el road show, Maia estuvo presente en los boxes acompañando al piloto.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿quién es Maia Reficco, la actriz que conquistó al piloto de Fórmula 1?

>> Leer más: Romance confirmado: Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su relación

Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión con el país, ya que sus padres son argentinos. Es hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, por lo que creció en un entorno marcado por la música y la actuación.

A los 8 años se instaló en Argentina, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 regresó a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, con el objetivo de potenciar su carrera.

image

El salto a la fama llegó a los 17 años, cuando protagonizó la serie "Kally’s Mashup" en Nickelodeon. Desde entonces, participó en diversas producciones que la posicionaron como una artista en ascenso. En teatro musical también tuvo un recorrido destacado: con solo 19 años protagonizó una versión del musical "Evita" en Nueva York, interpretando a una joven Eva Duarte, y en 2024 fue parte del musical Hadestown en Broadway.

image

En televisión, en 2023 integró el elenco del reboot de "Pretty Little Liars", disponible en HBO Max.

Además, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primera canción, "Tuya", y luego presentó nuevos temas que le permitieron consolidarse también como cantante.