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Romance confirmado: Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su relación

El piloto revolucionó Buenos Aires y, fuera de la pista, oficializó su relación con la actriz. Reficco estuvo en los boxes y compartió una foto de Colapinto

27 de abril 2026 · 09:47hs
Romance confirmado: Franco Colapinto y Maia Reficco blanquearon su relación

Franco Colapinto regresó al país y este domingo 26 de abril medio millón de argentinos fueron a Palermo para verlo y vivir una jornada histórica. El joven piloto se lució a bordo de dos autos de Fórmula 1 en una exhibición inolvidable. Ahora bien, en esta visita también hubo lugar para el amor.

Es que, después de meses de rumores, finalmente el piloto argentino Franco Colapinto se mostró públicamente con la actriz Maia Reficco. No solo pasearon de la mano por las calles de Palermo, sino que también la feliz pareja subió imágenes juntos a redes sociales.

Cabe recordar que el joven talento de Alpine había dado que hablar en enero, cuando compartió una serie de fotos en sus redes sociales. En ese posteo se lo veía en distintas situaciones: con familia y amigos, caminando por la playa, jugando al golf e incluso en un encuentro con Bizarrap. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una imagen junto a Maia Reficco. La actriz también había publicado imágenes similares, acompañadas por una descripción particular: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”

Aunque el piloto había afirmado estar soltero en una entrevista, finalmente, este fin de semana en Buenos Aires, confirmó el tan rumoreado romance.

>> Leer más: Un día histórico para Franco Colapinto y el deporte argentino: el país volvió a soñar con la Fórmula 1

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires

Previo a la histórica jornada del domingo, el día sábado Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos caminando de la mano.

La pareja visitó una reconocida bodega y, en redes sociales, comenzaron a circular videos de ambos tomados de la mano mientras los fanáticos les pedían fotos.

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Incluso el domingo, durante el road show, Maia estuvo presente en los boxes haciéndole compañía al piloto.

Horas más tarde, para terminar de sellar el romance, la actriz compartió en sus redes sociales una romántica foto del piloto.

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Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión emocional con el país porque sus padres son argentinos. Hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, el entorno familiar de Reficco estuvo marcada por la música y la actuación.

A los 8 años, la cantante vino a Argentina con el objetivo sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 emprendió su regreso a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, para potenciar su carrera.

El salto a la fama lo alcanzó protagonizar la serie "Kally’s Mashup" en el canal Nickelodeon a los 17 años. Desde ese entonces, colaboró con varias producciones de gran envergadura que la posicionaron como una artista emergente de gran proyección.

Por otro lado, Reficco emprendió su carrera musical. En 2020, lanzó su primera canción "Tuya", y luego presentó más canciones que le permitieron afianzarse como cantante.

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>> Leer más: Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

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