Boca y San Pablo juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana: horario y TV El conjunto dirigido por Arruabarrena recibe al equipo brasileño en La Bombonera e intentará aprovechar la localía con el fin de sacar una buena ventaja y llegar aliviado a la revancha en el Morumbí 8 de septiembre 2026 · 09:01hs

Leandro Paredes, una de las máximas figuras del Xeneize, regresa al equipo.

Boca recibe a San Pablo este martes en partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá como árbitro al chileno Piero Maza y será televisado por ESPN. El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el torneo Clausura, en un choque en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.

Para este duelo internacional, que se jugará en La Bombonera a las 21.30, el entrenador Arruabarrena recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.

En el plano internacional, Boca viene de superar a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con un contundente 7-1 en el resultado global. Por lo que intentará repetir el repertorio ante el elenco brasileño con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro del certamen continental.

San Pablo, por su parte, llega luego de eliminar a Bolívar: empató 1-1 en la altura de La Paz y se impuso 3-1 en Brasil para avanzar con un 4-2 global. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, en el Morumbi, donde se definirá al semifinalista de la serie. >>Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores Los datos de horario y TV Hora: 21.30

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Piero Maza

VAR: Fernando Vejar

TV: ESPN