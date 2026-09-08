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Boca y San Pablo juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana: horario y TV

El conjunto dirigido por Arruabarrena recibe al equipo brasileño en La Bombonera e intentará aprovechar la localía con el fin de sacar una buena ventaja y llegar aliviado a la revancha en el Morumbí

8 de septiembre 2026 · 09:01hs
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Leandro Paredes

Leandro Paredes, una de las máximas figuras del Xeneize, regresa al equipo.

Boca recibe a San Pablo este martes en partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá como árbitro al chileno Piero Maza y será televisado por ESPN. El equipo de La Ribera llega a este compromiso después de igualar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza por el torneo Clausura, en un choque en el que no pudo sostener la ventaja y terminó repartiendo puntos.

Para este duelo internacional, que se jugará en La Bombonera a las 21.30, el entrenador Arruabarrena recupera a Leandro Paredes, quien no estuvo presente ante el elenco mendocino por una molestia muscular.

En el plano internacional, Boca viene de superar a Deportivo Recoleta en los octavos de final, con un contundente 7-1 en el resultado global. Por lo que intentará repetir el repertorio ante el elenco brasileño con el objetivo de meterse entre los mejores cuatro del certamen continental.

>>Leer más: Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"

San Pablo, por su parte, llega luego de eliminar a Bolívar: empató 1-1 en la altura de La Paz y se impuso 3-1 en Brasil para avanzar con un 4-2 global. La revancha se jugará el martes 15 de septiembre, en el Morumbi, donde se definirá al semifinalista de la serie.

>>Leer más: La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Los datos de horario y TV

  • Hora: 21.30

  • Estadio: La Bombonera

  • Árbitro: Piero Maza

  • VAR: Fernando Vejar

  • TV: ESPN

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