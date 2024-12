Quién es Ramiro Bilbao, el rosarino viral en TikTok y X

Viral en redes sociales

El joven influencer rosarino, Ramiro Bilbao, comenzó su carrera en redes sociales mostrando su vida cotidiana en TikTok, con videos que incluían hauls de ropa, trends virales, y momentos con su familia y amigos donde compartía su estilo de vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sus apariciones en canales de streaming, junto a figuras como Coti Romero, ex participante de "Gran Hermano", lo catapultaron al centro de la atención.

Durante una entrevista en el programa PPZ, Ramiro aseguró que tenía un vínculo amorosa con un futbolista de Primera División. Aunque decidió no revelar su identidad para preservar la privacidad de la persona involucrada, el influencer detalló que se trataba de un jugador de Newell’s, con quien había tenido un encuentro privado meses antes de su debut profesional. Su declaración sacudió no solo las redes sociales sino algunos medios de comunicación, como revistas digitales que comenzaron a hablar y especular acerca de los dichos del joven.

Ramiro generó más controversia con sus comentarios sobre la sexualidad y los hombres mujeriegos, a quienes vinculó con la teoría de que son "gays reprimidos".

Por su nueva teoría que defendió a muerte: "Los hombres mujeriegos son gays reprimidos".

Otro de los momentos que generó tanto furia como apoyo en redes sociales fue cuando hizo un comentario sobre las camisetas de fútbol. En su opinión, usar una camiseta de un club para sacarse una foto en un lugar turístico es "grasa y ofensivo". Este comentario generó una tremenda avalancha de críticas, convirtiéndose en tendencia y viralizándose por todo internet.

Por esta persona indignada con los hombres que usan camisetas de fútbol.

Su carrera como cantante

Ramiro no se quedó callado ante las críticas en redes sociales. En respuesta, decidió lanzar una canción, aún inédita. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 38 mil seguidores, publicó un primer adelanto de su canción “Shopping”. “El que no juega, que no opine desde las gradas…”, lanza en el video, contra los usuarios de X.