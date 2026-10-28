Construcción ladrillo a ladrillo del Newell's de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

El primer acierto de la nueva conducción leprosa fue la elección de Frank Kudelka, que sacó a Newell’s de pelear abajo y puede ir por el título del Clausura

Frank Kudelka mira más allá del horizonte. Su Newell's supo correr la línea que traía cuando asumió y sueña ahora con cosas importantes.

El fútbol es resultados, claro que sí. Las formas de llegar a ellos en forma más asidua y constante hacen a la conformación de los buenos equipos. ¿Se puede decir que Newell’s ya lo es? Le faltan cosas, pero dio un salto de calidad importante desde que asumió la conducción Frank Kudelka . Fue el primer acierto de la conducción leprosa a punto de cumplir un año. El técnico trocó tanto las cosas que, de pelear por el descenso, lisa y llanamente, pasó a estar a las puertas de la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura . Ergo, de pelear para evitar esa situación indeseable pero que se había instalado con fuerza de posibilidad cierta en el Parque, quedó a un partido de luchar al fin por un título. Sí. Por un título. Una palabra que hace rato pasa de largo para el club rojinegro.

Esa presión por entrar a los octavos de final sin dudas es mucho más llevadera que aquella que envolvió a todo un club hace apenas un año, cuando increíblemente, en un torneo de 30 equipos, hasta el triunfo ante Huracán en el Ducó la chance de descender estaba sobre la mesa.

Esos malos resultados, que en mayor o menor medida vienen acosando la realidad futbolística de Newell’s desde hace tiempo, eyectaron a la anterior comisión directiva. Y la nueva no empezó nada mejor, designando a una dupla campeona, sí, pero que hizo casi toda su gestión en el ascenso y llevó a Platense, un club acostumbrado a la pelea del fondo, a la gloria un año antes. Sin desmerecer a la dupla Orsi-Gómez, se empezó mal y al momento de irse dejaron a Newell’s último, en descenso directo por tabla acumulada.

El golpe de timón con Frank Kudelka

Ahí sí la dirigencia pegó un golpe de timón y llamó a un viejo conocido que había dejado buena imagen en su anterior paso: Frank Kudelka. Tuvo la audacia de tomar la conducción del equipo dos días antes del clásico y, aunque fue derrota, y tardaron en aparecer los triunfos, lo consiguió y sin prisa ni pausa sacó al equipo, y al club, del foso.

Y a dos fechas del final del Clausura y de la temporada regular, los números lo avalan. Viene de un empate en el Nuevo Gasómetro donde mostró asumir lo que el partido le demandaba y quedó a un paso de clasificar a los octavos.

Aalgo que puede lograr si San Lorenzo no vence a Vélez el sábado y Newell’s derrota a Unión el domingo. También hay otras combinaciones. Impensado cuando asumió el mando.

Los números desde que empezó este ciclo

Pero además, también Newell’s se ubicaba en el fondo de la tabla de promedios para la temporada 2027 y hoy dejó a varios equipos abajo de los que dividen igual.

Y si la temporada hubiera empezado cuando asumió Kudelka, del 20º puesto que hoy ocupa en la tabla anual, estaría en el 13º y a un solo punto de entrar a la Copa Sudamericana, o en zona de ella dependiendo de cuál corone en el Clausura. Que puede ser Newell’s, por supuesto.

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Precisamente, aquel Platense de Orsi-Gómez hizo lo que parecía imposible, ganando cada llave de visitante y ante los grandes, para definir luego frente a Huracán en la final.

El formato de este torneo Clausura

Este formato de torneos puede hacer pensar a más de uno que iguala para abajo. Bienvenido que las oportunidades aparezcan para los que van haciendo las cosas bien y no sea una liga aburrida como la de España, por ejemplo.

En eso anda Newell’s hoy, preparándose para otro partido decisivo, como lo fue el de San Lorenzo. O antes el de Central Córdoba, al que había que vencer después de perder en Mendoza. Será de local, donde además lleva 10 partidos invicto. La mesa está servida. Ladrillo a ladrillo, Kudelka fue construyendo otra realidad que puede terminar de buena manera.