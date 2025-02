Premios Grammy 2025: nominados, expectativas, y shows en vivo

>> Leer más: Quién es Chapell Roan, la artista que deslumbró en los MTV VMAs

Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar y Charli XCX (quien generó un verdadero fenómeno cultural con su álbum “Brat) acumulan siete nominaciones cada uno. Por su parte, Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Chappell Roan (una de las grandes revelaciones del 2024, nominada a Mejor artista nueva), tienen seis cada una.

En la categoría Álbum del año compiten ocho trabajos: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “The Tortured Poets Department” de Taylor Swift, “Cowboy Carter” de Beyoncé, “Brat” de Charli XCX, “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, “The Rise and Fall of a Midwest Princess” de Chappell Roan, “New Blue Sun” de André 3000 y “Djesse Vol. 4” de Jacob Collier. Swift superó así el récord de Barbra Streisand, y se volvió la artista mujer con mayor cantidad de obras en esta categoría.

Embed - The Beatles - Now And Then (Official Music Video)

Una novedad llamativa fue la aparición de los Beatles entre los nominados. La legendaria banda de Liverpool, a través de Ringo y Paul, lanzó en 2024 “Now and then”, una canción compuesta por John Lennon que había quedado sin terminar tras su fallecimiento. Este track compite ahora en la categoría Mejor Grabación del Año, en la que no figuraban desde 1971 de la mano de "Let It Be". Sin dudas, un pequeño hecho histórico que pasó bastante desapercibido.

Los Beatles se medirán con “Texas Hold ’Em” de Beyoncé, la popular “Birds of a Feather” de Eilish, “Good Luck, Babe!” de Chapell Roan, el hit “360” de Charli XCX, “Not Like Us” de Kendrick Lamar, la pegadiza “Espresso” de Sabrina Carpenter y “Fortnight” de Taylor Swift junto a Post Malone.

Como es una realidad hace al menos una década, las categorías principales están dominadas por artistas de los géneros más populares en Estados Unidos, como son el pop y el hip hop. El regreso de los Beatles marca también en este sentido una ruptura notable en relación al resto de los nominados.

Embed - Chappell Roan - Good Luck, Babe! (Official Lyric Video)

Los grandes nombres de otros géneros y de otros tiempos se sostienen en las categorías específicas. A saber, en Mejor Álbum de Rock están nominados los Rolling Stones por ”Hackney Diamonds”, Green Day por “Saviors”, Pearl Jam por “Dark Matter”, Jack White por “No Name”, y Green Day por “Saviors”, entre otros.

En las ternas de Mejor Interpretación de Música Alternativa y Mejor Álbum de Música Alternativa aparecen Nick Cave, Kim Gordon (por el brillante y oscuro “The Collective”), St. Vincent, Brittany Howard (ex Alabama Shakes, con una destacada carrera solista), y Cage The Elephant.

Los artistas latinoamericanos, de manera similar, están sólo en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, donde compiten Anitta (por “Funk Generation”), Luis Fonsi (por “El Viaje”), Shakira (por “Las mujeres ya no lloran”), Kali Uchis (por Orquídeas) y Kany García (por “GARCÍA). El resto deberá esperar su lugar en los Latin Grammy.

Los premios Grammy, en medio de la catástrofe

Esta edición está sin dudas atravesada por los incendios, que arrasaron con miles de hectáreas y dejaron al menos 29 muertos en la ciudad Californiana. Aunque el fuego, que comenzó el 7 de enero, se encuentra contenido casi en su totalidad, la comunidad está de duelo y hay miles de evacuados.

En este sentido, los Grammy 2025 (y todos las ceremonias que tendrán lugar en Los Ángeles en lo que queda de la temporada de premios, incluyendo los Oscar) tendrán el desafío de encontrar el tono adecuado para llevar adelante una celebración del arte repleta de celebridades, sin caer en la frivolidad absoluta en medio de una tragedia. La Academia de Grabación anunció que habrá un espacio de homenaje a la ciudad de Los Ángeles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Kia Forum (@thekiaforum)

A su vez, en los días previos a la ceremonia, y para allanar el terreno, se llevó adelante el FireAid, un gran evento musical solidario. El jueves 30, grandes artistas se reunieron en distintas sedes en simultáneo para recaudar fondos para los afectados por los incendios.

Para esta ocasión, se reunieron bandas icónicas como No Doubt (que generó furor con sus hitazos) y los Nirvana (que tocaron acompañados de St. Vincent, Kim Gordon, y Joan Jett en la voz). También se presentaron Alanis Morissette, Stevie Wonder, Sting, Green Day, Joni Mitchell, Pink, los Red Hot Chili Peppers, y Green Day (que protagonizaron una colaboración viral con Billie Eilish).

En este contexto, los Grammy tendrán que poner sus shows en vivo a la altura no sólo de su reputación sino también de estas presentaciones recientes y de una coyuntura sensible. Por lo pronto, se sabe que estarán Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter, y Shakira, entre otros. Finalmente, la noche tendrá un homenaje al fallecido productor Quincy Jones (nominado en su carrera a unos 80 Grammys), además de los tributos a la ciudad sede.