El lado B: cómo impacta la competición en la economía de Rosario

El gobierno de Santa Fe quiere que los Juegos Suramericanos sean un motor para que se movilice la actividad ahora y en el futuro. Infraestructura, la clave

Los Juegos Suramericanos no son solamente una competencia deportiva con impacto en las disciplinas. Hay todo un movimiento de actividades comerciales en diferentes rubros que, directa o indirectamente, empujan al crecimiento económico de las sedes. En Rosario ya empieza a verse, pero la apuesta también es a futuro.

“Hay un plan: los Juegos son un motor para que se movilice la economía y que no solo sirva para entrenar sino para generar mucho movimiento de la rueda económica ”, sostuvo el gobernador Maximiliano Pullaro en conferencia de prensa. Desde una hamburguesa, merchandising, hospedaje, construcción, hasta empleos nuevos.

Luego afirmó que “en momentos de recesión económica se deben hacer políticas anticíclicas para sostener la economía” . Pero también aclaró que es para lo que viene: "El desafío de ahora en más es que estos lugares traigan muchas competencias deportivas y movilicen el turismo y traigan impacto económico positivo”

El diputado y integrante de la organización de los Juegos, Joaquín Blanco , siguió esa línea: "En un momento de dificultad económica, ya tiene un impacto concreto en la economía de los rosarinos". Incluso aportó que ya hay una "estimación cauta y austera": lo invertido tendrá 150 mil millones de pesos de efecto multiplicador en la ciudad.

Se suman 16.500 potenciales empleos funcionando con la inversión. “De los primeros días, en gastronomía y hotelería, fuera de los Juegos en sí, se impulsa unos 1.700 puestos de trabajo. No hay un evento internacional que se recuerde que movió estos dos rubros, quizás hay que ir hasta el Congreso de la Lengua”, agregó.

Pullaro dijo que el arranque de los Juegos Suramericanos superó las expectativas La Capital / Celina Mutti Lovera

Por su parte, el secretario de Gestión Institucional de Seguridad e integrante del comité organizador, Federico Angelini, aseguró que “ya hay consultas sobre Rosario para distintos eventos que se quieren organizar como empresarial, cultural y deportivos”.

Incluso el gobernador sostuvo que la inversión en obras no deportivas “tienen impacto urbanístico impresionante” y ejemplificó con el Parque Independencia “totalmente nuevo”, las plazas, toda la intervención de cordón Ayacucho con espacio público y la villa olímpica que luego serán departamentos de viviendas, y también en Santa Fe y Rafaela con boluveares.

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El principal componente del impacto económico está dado por las obras de infraestructura deportiva, entre ellas el Centro Acuático Provincial, el Invencible Arena Rosario, el Microestadio Parque Independencia, la Cubierta de Básquet 3x3, la Villa Deportiva Rosario y obras en clubes de la ciudad.

Según el informe, esa inversión genera un aumento del Valor Bruto de Producción de $122.690,6 millones entre el sector de la Construcción y sus proveedores, lo que equivale al 10,3% de todo lo facturado por el sector construcción en Rosario durante 2025, con un potencial impacto directo de 14.818 empleos.

De hecho, un informe realizado por el socialista Blanco, junto al equipo económico de La Usina Social, proyecta un impacto económico de más de 137 mil millones de pesos en la ciudad, equivalente al 0,8% de todo lo facturado por el sector privado rosarino durante 2025.