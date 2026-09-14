Juegos Suramericanos: más de 16 mil estudiantes visitaron el Parque Independencia

En el marco de la primera jornada del programa Visitas Guiadas, miles de alumnos de la ciudad y de la región visitaron el parque

La jornada deportiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de este lunes cobró un brillo extra cuando 16 mil alumnos de colegios primarios y secundarios de la ciudad y de toda la región visitaron el Parque Independencia. En el marco de la primera jornada del programa Visitas Guiadas, la actividad congregó a estudiantes así como a atletas de diferentes clubes y ONG.

A primera hora de la mañana dieron el presente 9 mil chicos, a quienes sucedió otro grupo de 7 mil estudiantes y deportistas que experimentaron con entusiasmo el mundo de los Suramericanos y recorrieron cada rincón del espacio internacional.

Las escuelas e instituciones de todas las edades no solo asistieron a los encuentros predeportivos. También experimentaron la veta social y educativa de los Juegos en medio de las muestras de las disciplinas oficiales en Invencible Arena, Invencible Rosario, el club Provincial, o durante el beach voley realizado en el Picadero del Predio Ferial, en el Patinódromo Tagliabué y en Estadio Municipal Jorge Newbery. Los alumnos disfrutaron además cada metro del amplio recorrido por el Fan Fest, con espacios interactivos y experiencias vinculadas a las distintas disciplinas deportivas.

La experiencia a través de los docentes

Ignacio, docente del Sagrado Corazón, expresó: “Vinimos con un grupo del secundario. A los profes nos parece un sueño estar viendo esto. También es muy lindo poder traer a nuestros alumnos para que experimenten en vivo algo único. No solamente disfrutamos nosotros, sino también los chicos. Estamos súper contentos”.

Marie, docente de la escuela privada Boneo, mostró su felicidad por lo que pudieron ver: “Estamos fascinados, emocionados con esta posibilidad de acercar a los chicos a estos Juegos”. Y agregó: “En el colegio vivimos conversando sobre la importancia que tiene el deporte y la actividad física, pero estar acá es realmente un sueño. Ver a estos atletas y la ciudad hermosa, es todo felicidad y disfrute. Todos queremos estar en esta fiesta”.

“Poder disfrutar de estos juegos es un agasajo para todos. Soy docente, pero que los estudiantes puedan estar acá, es algo muy lindo”, relató Fernando, profesor del colegio Jesús de Nazaret.

La alegría de los alumnos

Durante la jornada se pudo ver a chicos de clubes de la ciudad, San Nicolás, Fray Luis Beltrán, Carcarañá, Villa Constitución y Funes disfrutar todo el movimiento que generan estos Juegos Suramericanos.

En medio de tanta euforia, estudiantes del Colegio Manuel Belgrano disfrutaban jugando al tenis de mesa, otras y otros de la Técnica 612 de Coronda reían y participaban de un partido de básquet y un grupo jugaba al vóley en pleno corredor de calle Oroño.

“Esto es espectacular. Hicimos algunos deportes en estas estaciones deportivas y nos dimos una vuelta por el Fan Fest. También presenciamos algunas competencias”, narró Juan Cruz Delgado, que tiene 18 años y cursa “el sexto año de una escuela en Coronda”.

También se los vio muy felices y activos a niños del colegio primario 220 de Ricardone, a los de la Ameghino y a muchas y muchos más mientras recorrían el Fan Fest.