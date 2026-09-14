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El rosarino Donato Mastroianni se lució en el primer día de patinaje artístico

La acción del patinaje artístico empezó en los Juegos Suramericanos y Donato Mastroainni finalizó tercero en la primera modalidad. Este miércoles, a escena

14 de septiembre 2026 · 17:02hs
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El estilo de Donato Mastroianni

Celina Mutti Lovera

El estilo de Donato Mastroianni, que hizo un gran trabajo en patinaje artístico en el primer día de los Juegos Suramericanos.

El rosarino Donato Mastroianni tuvo un muy buen debut en los Juegos Suramericanos de patinaje artístico, con un tercer puesto en la modalidad libre, programa corto. Este miércoles realizará el programa larga, en busca de una medalla.

El patinaje artístico empezó su actividad en los Juegos en el Patinódromo Municipal y los argentinos tuvieron buenas actuaciones en el mediodía del martes, sobresaliendo Juan Segundo Rodríguez, que se quedó con el primer puesto, y el rosarino Mastroianni, que obtuvo el tercero en la modalidad libre, programa corto.

Más temprano, las mujeres tuvieron su debut en la misma disciplina, con las argentinas Micaela Lopetegui y Valentina Longo ocupando el segundo y tercer lugar.

Donatto Mastroianni, patinaje artístico, el rosarino en los Suramericanos.

Donatto Mastroianni, patinaje artístico, el rosarino en los Suramericanos.

>>Leer más: El ciclista que logró el cuarto oro argentino en los Suramericanos rompió en llanto: "Es para mi papá"

Este miércoles vuelven a escena, y la combinación de los resultados determinará las medallas, así que Mastroianni quedó muy bien posicionado, con 69,43 puntos, mientras que Rodríguez cuenta con 77,10 y el brasileño Erik Leite con 70,12. El cuarto, el colombiano Deivi Rojas, es el único de los cinco restantes que podría disputarle la presea.

Las otras competencias de patinaje artístico

La danza femenina también tuvo su primer día con baile de estilo, y la argentina Delfina Veljanovich finalizó en el tercer lugar. Camila Tello finalizó en el séptimo lugar.

Mientras, la danza masculina empezaba a continuación, con los argentinos Ulises Loiseau Bucheleu y Facundo Nieva Biza. Este miércoles finalizará la actividad con baile libre.

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