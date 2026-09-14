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La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

El piloto recibió la enseña en manos de un comisario de pista que se arrimó para celebrar sus seis puntos con Alpine en Madrid este domingo

14 de septiembre 2026 · 12:22hs
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Colapinto recorrió el final del circuito de Madring con una bandera de Argentina

Colapinto recorrió el final del circuito de Madring con una bandera de Argentina

Franco Colapinto tuvo su mejor fin de semana en la Fórmula 1 en este Gran Premio de España que se disputó en Madrid, en el que, luego de finalizar en el 7º lugar el domingo, flameó una bandera argentina que recibió de un comisario de pista desde su monoplaza de Alpine para celebrar los seis puntos que ganó.

Apenas cruzó la línea de meta, el pilarense desaceleró para festejar de cerca con los miles de argentinos que estuvieron presentes en el circuito Madring. En una de las curvas, percibió que uno de los oficiales de la pista se arrimó a través de una de las salidas de emergencia y lo esperaba con la enseña celeste y blanca.

“Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino. Estaba lleno de banderas en las tribunas. Haber podido llevarla por primera vez en una carrera fue espectacular”, afirmó Colapinto tras la carrera.

A su vez, el piloto manifestó su alegría en su cuenta personal de Instagram y compartió una foto del banderillero, junto a un especial agradecimiento. “El ídolo que me dio la bandera. ¡Gracias crack!”, escribió.

La historia de la bandera de Franco Colapinto

Tras el episodio, a través de redes sociales se conoció que el hombre que le entregó la bandera argentina a Colapinto fue Gabriel Andrijciw, quien, según explicó su hija en su cuenta personal de X, protagonizó su primer premio de F1 como marshal (comisario de pista o banderillero).

“Estamos llenos de emoción y sobre todo de orgullo por mi padre, que a pesar de que vivimos lejos de Argentina, Franco ha podido brindarle una experiencia única que nunca olvidará”, expresó Sofía Andrijciw

Finalmente, Gabriel logró cumplir su sueño de entregarle su bandera al piloto de Alpine, mientras que Colapinto pudo flamear la celeste y blanca ante la mirada del mundo entero en Madrid.

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