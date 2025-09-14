Murió "el hechicero" Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

Excéntrico, inclasificable y virtuoso incluso con objetos que no eran instrumentos, Hermeto falleció a los 89 años

Excéntrico, inclasificable, virtuoso con decenas de instrumentos e incluso con objetos que no habían sido creados para hacer música. "El músico más impresionante del mundo", lo llamó una leyenda del mundo del jazz como Miles Davis. El brasileño Hermeto Pascoal, "el hechicero", murió este sábado a los 89 años.

Según un mensaje compartido en sus páginas de redes sociales, Hermeto "ha fallecido rodeado de su familia y compañeros músicos".

Su copiosa melena y su espesa barba blanca (Hermeto era albino) lo convirtieron rápidamente en una figura rápidamente reconocible entre los aficionados al jazz, pero luego de la primera impresión sorprendía con su creatividad como compositor, su virtuosismo con teclados, guitarras, saxo, flauta y acordeón, y su excentricidad al momento de sacarle música a cualquier cosa, ya sean vasijas con agua o un cerdo vivo.

Nació el 22 de junio de 1936 en el Estado de Alagoas, en el noreste pobre de Brasil, evitó el trabajo en el campo debido a su albinismo, y se pasaba las horas aprendiendo a tocar el acordeón de su padre y escuchando el canto de los pájaros.

Cuando tenía 14 años, su familia se trasladó a la ciudad portuaria de Recife, donde se desarrolló como músico antes de partir hacia las lejanas Río de Janeiro y São Paulo.

Grabó con músicos que se convirtieron en grandes intérpretes brasileños, como la cantante Elis Regina. El percusionista Airto Moreira llevó a Hermeto de gira a Estados Unidos, donde conoció a Miles Davis, que ya era una superestrella del jazz.

Un músico albino y "loco"

Antes de invitarlo a tocar en su disco "Live Evil" en 1970, Miles le pidió a Hermeto que se uniera a él en su ring de boxeo personal y, según contó el brasileño, recibió un fuerte golpe en la cara. "Fue entonces cuando empezó a llamarme el Albino Loco", relató en una entrevista.

También se dice que Miles Davis (quien grabó tres canciones escritas por Hermeto) lo llamó "el músico más impresionante del mundo".

En su propio álbum "Slaves Mass" de 1977, Hermeto estrujó a un cerdo para que chillara al comienzo de un tema, y en la contratapa aparecía una foto suya abrazado al animal. Otros instrumentos extraños con los que experimentó fueron juguetes infantiles, cuernos de vaca, recipientes con agua y hasta su propio cuerpo.

Hermeto se negaba a clasificar su obra como jazz, ya que sus temas estaban más cerca de géneros musicales brasileños como el chorinho de ritmo rápido y el samba. "Cuando la gente escucha mi música, le resulta muy difícil identificarla y encasillarla. Cuando creen que hago una cosa, ya estoy haciendo otra... Es muy líquido", dijo en 2022.

