¿Por qué un admirador le regaló una morcilla y un Iphone a Viviana Saccone?

Mientras Saccone continúa con la exitosa temporada en la obra “Un viaje en el tiempo”, donde comparte escenario con Pedro Alfonso, Pachu Peña y Paula Chaves , sus fanáticos y admiradores no dejan de demostrarle su cariño. Fue el panelista Pablo Layus, quien en “Intrusos” desde Córdoba confesó que un admirador, del que aún no se sabe la identidad, le regaló una morcilla por una extraña razón.

"Vienen y me dicen 'dejaron un regalo para vos'. Adentro había una morcilla", contó más tarde la protagonista en un móvil. No es la primera vez que Saccone recibe peculiares regalos . En otras ocasiones, sus seguidores llegaron a obsequiarle grandes ramos de flores e incluso un celular.

¿Por qué una morcilla?

“Viviana Saccone está recibiendo estos regalos. Obviamente que ha causado una revolución dentro de lo que es el teatro del lago. Primero con las flores, después con el teléfono y después con esta morcilla”, comenzó Layus en el móvil de Intrusos.

Ahora bien, el extraño regalo tiene su razón. El personaje que interpreta Saccone en "Un viaje en el tiempo" es un agente ruso y por su idioma tiene dificultades para decir la palabra morcilla. “El admirador que tiene, la ha ido a ver tantas veces que conoce perfectamente este detalle y por eso cayó con una morcilla”, detalló el panelista.

La protagonista de la historia, más tarde junto a sus compañeros de elenco, confirmó esta versión “Me dejaron un sobre y adentro tenía una morcilla. Pero una morcilla de carnicería en papel de nylon”.

>>Leer más: Viviana Saccone reveló por qué dejó el colectivo de Actrices Argentinas: "Hubo un episodio"

Los lujosos regalos que recibe Viviana Saccone

Fue en el móvil en Teatro Lagos cuando sus compañeros de teatro expusieron que no es la primera vez que Viviana recibe extraños regalos.

Mientras la actriz contaba la cómica situación de la morcilla, su compañero de elenco Pachu Peña agregó “Había recibido flores muy importantes, un ramo que ni a Susana se lo regalaron”.

En ese instante, Noelia Marzol confesó: "Así como le regalaron una morcilla le regalaron un Iphone 16”.

Aunque aún no se reveló la identidad de este admirador, el dato que se mencionó es que se trataría de un empresario. “¿Ella ya sabe quien es el admirador?" preguntó Lusich en vivo. Sin dar muchos detalles Layus respondió: “Creo que saben de quién se trata. Me dijeron que era alguien de buenos aire y no quiere salir ahora porque falta poquito para que termine la temporada”.