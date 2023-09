Por el millonario robo a Martitegui detienen a su ex empleada doméstica

Martitegui fue víctima de un hurto agravado de 500 mil dólares y detuvieron a la principal sospechosa, su ex empleada doméstica.

Germán Martitegui recibió la noticia judicial de que su ex empleada había sido detenida en el marco de la investigación por el robo que sufrió de 500 mil dólares, los que fueron sustraídos de la caja fuerte de su casa cuando él se encontraba de viaje en los Estados Unidos.

Uno de los protagonistas de Masterchef hizo la denuncia en abril pasado cuando descubrió que en su casa de la zona norte del conurbano bonaerense le habían robado medio millón de dólares de la caja fuerte , lo que generó un expediente a cargo del fiscal Gastón Garbus, quien instruyó una investigación que derivó en que la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense detuviera a su ex empleada doméstica, identificada como Lidia Isidra Figueredo, de 41 años, oriunda de Paraguay, con domicilio en General Rodríguez, registrada en el régimen de personal doméstico hasta enero de este año.

El cocinero no hizo la denuncia de inmediato sino que intentó indagar entre sus empleados sin éxito. La caja fuerte no estaba forzada, por lo que el ladrón usó la llave. “Tiene varias personas que lo asisten pero lo curioso es que si él no está en la casa los empleados tampoco, por lo tanto quien robó ingresó a la vivienda sin el permiso de Martitegui”, explica un investigador.