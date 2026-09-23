Juan Otero, el hijo de Flor Peña, contó que sufrió una extorsión a los 14 años

El joven, que está por cumplir 18 años, habló del caso que acaba de tener una resolución judicial a su favor

Juan Otero, el hijo del medio de Flor Peña, reveló que sufrió extorsión por parte de una vecina cuando era menor de edad

Juan Otero, el hijo de Flor Peña , contó que fue víctima de extorsión por parte de una vecina cuando tenía catorce años. El caso se dio a conocer públicamente luego de que la Justicia dictara una sentencia firme contra las personas que perpetraron el delito cuatro años atrás.

Según contó el joven, el hecho tuvo lugar cuando se mudó junto a su mamá y sus hermanos a un barrio privado de Pilar. En ese lugar, se hizo amiga de una vecina varios años mayor. Esta persona y su madre extorsionaron a Juan para que les hiciera transferencias periódicas, bajo amenaza de revelar información privada de él a los medios.

“Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve. Esta chica tenía 21 años cuando era mi amiga. Sabía lo que estaba haciendo, no era una persona inocente que la madre la manejaba. Quiero quitarle responsabilidad a la familia porque la que hizo todo fue ella, aseguró Otero en diálogo con un móvil televisivo.

Peña advirtió que estaba ocurriendo algo extraño cuando notó que le faltaban algunos objetos de su casa. Después, percibió gastos desconocidos y reiterados en la tarjeta de crédito familiar. Los consumos, que incluían ropa y artículos de bazar en una tienda virtual, se duplicaron al mes siguiente. El caso se profundizó: una cuenta anónima empezó a extorsionar a Peña a través de redes sociales.

Ante esto, una investigación por presunto ciberdelito identificó la dirección de IP utilizada para realizar esas comunicaciones, lo que terminó por determinar el domicilio de la familia involucrada. Peña recurrió a la Justicia junto a su abogado, Fernando Burlando, para iniciar la causa penal que acaba de cerrarse.

“La Justicia resolvió muy bien, así que ya está. En su momento la pasé mal, mi papá y mi mamá me apoyaron. Fue un momento duro, pero que salimos adelante. A las personas malas les pasan cosas malas, pero igualmente les deseo lo mejor. Hay que soltar, el tiempo se lo lleva todo, estoy viviendo el presente y creando un buen futuro”, cerró Juan.