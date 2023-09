Pity Álvarez abandonó el tratamiento por sus adicciones y se dio a la fuga

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, había sido acusado de asesinar a un vecino en Villa Lugano en 2018. El juicio en su contra fue suspendido el pasado marzo porque no estaba en condiciones de enfrentar el proceso dado su estado mental y se recomendó su tratamiento en el centro Prisma del Servicio Penitenciario Federal en el penal de Ezeiza.

"El Pity no ha terminado de rendirse", sostuvo Cutzarida, y añadió: "La policía y la justicia tendrán que encontrarlo. No tenía libertad de movimiento. El juez lo observaba y le dieron permiso para ensayar, se lo acompañó con personal y no quiso volver, no somos policías para obligarlo, es una comunidad de puertas abiertas".

La situación judicial de Pity Álvarez

A fines de agosto, se ratificó la suspensión del juicio por homicidio que debía enfrentar Pity Álvarez. También se ordenó el cese del arresto domiciliario y el retiro de la tobillera electrónica. La evaluación y supervisión de su rehabilitación y tratamiento había quedado en manos de la Justicia Civil.

"Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable", indicó en el fallo el juez Goerner.

Según detalló, Álvarez presenta "trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo", por lo que no fue encontrado en condiciones para afrontar el debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.