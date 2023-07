"Peter Pan" y "13", la hora de ver dos clásicos del musical rosarino

La puesta en escena, con música, canciones, coreografías y un cuidado vestuario, es uno de los grandes éxitos del Estudio. Estrenada en 2009 es interpretada por un elenco que pertenece al staff de alumnos y profesores del Estudio de Comedias Musicales, con la participación especial de César Spinelli en el rol del Capitán Garfio y Valentino Merlo como Peter Pan. “Es el papel que interpreté que más me gusta”, le contó a la revista Sociedad el rosarino de Tablada y alumno desde pequeño del Estudio de Comedias Musicales.

“13”, en tanto, se estrenó originalmente en 2007 en Estados Unidos y llegó a Rosario en 2012 por determinación de Luciana González Pozzi. La obra levantó el telón en 2007 en Los Angeles y tuvo versiones en Nueva York, Israel, Hong Kong, Australia, Londres, Bélgica, México y España, además de la versión rosarina lanzada sólo cinco años después de su estreno mundial. También tiene una adaptación al cine, disponible en Netflix y estrenada en 2022.

La acción se desarrolla inicialmente en Nueva York y luego en Indiana. El protagonista es Evan, un niño casi preadolescente que debe mudarse de una gran ciudad a un pequeño pueblo. La obra narra la inserción de Evan en un medio desconocido, indaga en qué está dispuesto a ceder o cambiar para ser aceptado, en un relato con música y canciones que platean temas como la amistad, los primeros amores y “sobre todo un tema muy vigente hoy como el bullying”, recordó la directora Luciana González Pozzi.

“Si tengo que definir a «13» y por qué recorre el mundo desde su estreno en el 2007-apuntó González Pozzi- diría que es porque habla de temas que son comunes a todos, y con esto me refiero a problemas o situaciones que nos atraviesan sin importar el lugar donde vivas, tipo de familia o grupo al que pertenezcas: tan simple o real como qué nos pasa cuando crecemos, en ese tránsito de la niñez a la adolescencia y sobre todo sobre las etiquetas que nos definen”.

73671245.jpg Nora González Pozzi (centro), fundadora del Estudio de Comedias Musicales que en marzo próximo celebrará 30 años. En la foto junto a su hija Luciana González Pozzi (arriba, izquierda) y su nieta Delfina Beltramone (derecha), las tres a cargo de distintos roles en las propuestas que suben a escena a partir de hoy.

El origen de la puesta local se remonta a varios años atrás y el epicentro de ese desembarco ocurrió en el barrio de Fisherton. “Como directora y formadora, hace 20 años que dirijo la filial Fisherton del Estudio de Comedias Musicales”, contó González Pozzi, y añadió: “En el 2011 me encuentro con «13, el musical» buscando material para un grupo de alumnos de esa edad. No existía aún la versión en español, ni los medios de acceso a la información que existen hoy. Conseguí el CD original y lo primero que me sedujo y me motivó a llevar adelante el proyecto de traer «13» a Rosario fue el contenido de la canción «Tarea por hacer»”, explicó.

“En esa canción -señaló-, cada uno de los 13 protagonistas, todos muy diferentes ya que representan a los distintos perfiles de chicos que podés encontrar en cualquier secundario, cuenta que no importa quién seas, todos tenemos problemas que resolver para crecer, y si bien cada palabra es importante, la síntesis del coro final que tanto emociona expresa «no estamos listos, siempre tenemos tarea para hacer y necesitamos aceptarlo para avanzar», un mensaje, que es, a mi criterio el mensaje de la obra”.

A poco menos de cumplir 20 años de su estreno, en los que la tecnología se hizo cada vez más accesible, González Pozzi destacó que la obra es una suerte de recordatorio para las nuevas generaciones. “Si bien los conflictos de los adolescentes siguen siendo los mismos que hace diez años, con el acceso tan rápido de la información a través de la tecnología, las plataformas y otras opciones de entretenimiento, es más difícil que los adolescentes entiendan que no todo está a un click y que el estudio, el entrenamiento diario, el no frustrarse ante el primer inconveniente y el trabajo diario son indispensables en la carrera del artista y en cualquier otra que quieran emprender”.

Por otra parte, la directora subrayó la inclusión y el desempeño de la banda en vivo formada por Leonel Lúquez (piano y director musical), Agustín Ronsvalle (primera guitarra, Maximiliano Gutiérrez (bajo), Juan Ormaechea (batería) y Tata Milesi (segunda guitarra). “La música del genial Jason Robert Brown está escrita para el formato de una banda de rock y la energía que tiene la obra necesita de la fuerza que aporta una banda en vivo, sobre todo contando en Rosario con músicos increíbles”, concluyó.