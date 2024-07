Pepe Cibrián se enojó y amenazó con hacer juicio a "Olga"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1813255823390306749&partner=&hide_thread=false Pepe Cibrián vs. Olga: burlas, indignación y escándalo



"El streaming no tiene límites"

"Voy a hacerles juicio"

"Me ofende y me da asco lo que hicieron"

"Esto no es libertad, es afectar una vida"



“Se ríen de una forma espantosa. No puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. Mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a hablar. ¿Qué sabés vos de la vida, pendejo? Me da asco, ¿en serio a ustedes no les ofende? Voy a hacer juicio, pero no por mí. Lo que sí, si gano algo, lo voy a donar a la Casa del Teatro, yo no necesito plata, pero si necesito que sea respetada una niña”, agregó Pepe, visiblemente afectado.

Más adelante, en “Intrusos” fueron a buscar a Tomás Kirzner (hijo de Adrián Suar y Araceli González), y pidió disculpas. “Fue muy estúpido el chiste en sí, pero pido disculpas porque se ofendió. Fue una anécdota de un clip viejo. Por eso le pedimos disculpas. Era un clip viral de hace mucho tiempo y le pedimos disculpas. Es impredecible, te puede gustar o no”, dijo el conductor y actor.