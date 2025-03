Pedro Rosemblat rompió el silencio y apuntó contra Eial Moldasvky: "Hay que bancársela"

¿Qué dijo Pedro Rosemblat?

En medio del escándalo, Pedro Rosemblat, pareja de Lali Esposito, habló con LAM en un móvil desde su auto.

"¿Por qué dejaste de seguir a Eial Moldavsky?", preguntó el movilero sin tapujos. Rosemblat, tratando de esquivar el tema, respondió: "No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual así declaración de ministro. Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso y ya hablaré cuando corresponda". Luego agregó que no tiene ningún tipo de vinculo con el filósofo y que simplemente lo dejó de seguir porque hay algunas cosas que prefiere no ver.

Aunque aclaró que no iba a hablar sobre el escándalo, a los pocos minutos el periodista no pudo evitar lanzarle una indirecta sobre Eial Moldavsky y su pedido de disculpas: “Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir que si vos las disculpas las haces al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandas una cagada, la sensación que a mí me da es que lo que vos querés emendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela”.

En ese momento el movilero mencionó las diferencias que comenzaron circular en redes sociales sobre cómo cada uno manejó su relación con Lali. Rosemblat agregó: "Yo a Lali la amo. No solo la voy a cuidar y proteger en todo lo que esté a mi alcance, sino que mi prioridad siempre será preservarla. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los 'Me gusta' y el aire".

Antes de concluir, el periodista de LAM aprovechó para preguntarle cómo se encontraba Lali. Pedro, con una sonrisa, respondió: "Eso se lo voy a preguntar mañana al aire en Gelatina". Ante la curiosidad del periodista sobre si hablarían del escandalo de Moldavsky en vivo, Rosmeblat contestó: "No creo. Si el Presidente de la Nación le tira tierra a Lali, no es cuestión de hacer eco de cualquier cosa".