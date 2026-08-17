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Murió Hayden Panettiere: fue estrella en "Scream" y en series como "Heroes" y "Nashville"

Tenía 36 años y por el momento no trascendieron precisiones sobre las causas del deceso

17 de agosto 2026 · 10:55hs
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Hayden Panettiere tenia 36 años

Foto: redes sociales

Hayden Panettiere tenia 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, quien saltó a la fama por sus roles en series como "Heroes" y "Nashville" y en películas como "Scream", murió a los 36 años. Aún no trascendieron los detalles sobre su muerte.

La muerte se habría producido el domingo por la mañana. La triste noticia fue confirmada por el representante de la actriz a través de un comunicado que difundió en ABC News.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", declaró su representante.

Sin detallas sobre el deceso

Aún no se conocen los detalles con respecto a su muerte; solo trascendió que la actriz convivía con un dolor en la espalda durante el último año. Sin embargo, se confirmó que ella y su novio Brian Hickerson viajaron de Los Ángeles a Greenville, Carolina del Sur, en los últimos días.

Medios locales confirmaron la existencia de una investigación abierta, pero sin indicios de delitos ni circunstancias sospechosas: “Policía y personal de emergencias médicas respondieron a un reporte de una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road, a la 1.51 de la madrugada del domingo”, detalló el canal WYFF4.

Quién era Hayden Panettiere

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Hayden inició su carrera a la corta edad de 5 años, pero su salto a la fama mundial fue siendo la animadora Claire Bennet en la serie "Heroes" de NBC y con su papel de Sheryl Yoast en "Remember the Titans", donde apareció junto a Denzel Washington.

En el mundo del cine, participó de algunas de las películas juveniles más recordadas de los 2000, como Triunfos Robados 3 y Sueños sobre hielo, junto a la actriz Michelle Trachtenberg, quien falleció el año pasado.

También participó de la franquicia "Scream", incluyendo "Scream 4" y "Scream VI".

En 2012, protagonizó junto a Juliette Barnes la serie "Nashville", donde interpretó a una cantante de música country, rol por el cual recibió múltiples nominaciones a premios.

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