Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: "En los hogares están haciendo magia"

El artista se volvió viral por sus dichos sobre la crisis económica y los riesgos del consumo de redes sociales en la infancia

Definitivamente, Diego Topa es una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento infantil y se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Después de llenar el Kidzapalooza, donde fue furor e incluso protagonizó un pogo viral, el intérprete volvió a dar que hablar . Se hizo presente en un canal de streaming y sus declaraciones se volvieron virales.

La figura del entretenimiento infantil pasó por el canal de streaming de Infobae, donde además de hablar de su vida personal y su rol como padre, también se refirió al vínculo con su público y a su regreso a la televisión. En este contexto, el cantante habló sobre el consumo de redes sociales por parte de los niños , atravesado por su propia experiencia y se mostró visiblemente conmovido al referirse a la situación económica del país.

Al ser consultado sobre su paternidad y su mirada sobre la vida, explicó que su esencia artística no cambió con el paso del tiempo, ya que el vínculo con los más chicos es algo que siempre formó parte de él. Sin embargo , reconoció que la llegada de su hija le permitió comprender en profundidad el rol de las familias y el amor incondicional que implica criar a un hijo.

En ese sentido, recordó su infancia y se mostró visiblemente emocionado: “Entendí mucho más a mi papá y a mi mamá… es un montón todo el esfuerzo que hacen”. Además, reflexionó sobre el contexto actual del país: “Hoy, con la situación que está nuestro país, siento que en todos los hogares están haciendo magia para que esos chicos puedan estar contentos, con un plato de comida, con alegría, llevarlos al teatro”.

“Este país es hermoso y quiero dar mi corazón y mi amor por eso”, expresó.

En esa línea, remarcó que su propuesta busca llegar a todos los sectores sociales y a lugares donde muchas veces los contenidos no llegan, con el objetivo de que los chicos puedan "cantar, reír, emocionarse y jugar".

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Qué dijo Topa sobre el consumo de redes sociales

El intérprete Diego Topa habló sobre el consumo de redes sociales en los niños, especialmente atravesado por su rol de padre. Cabe recordar que hace seis años tuvo a su primera hija, Mitai.

En ese sentido, expresó su preocupación a partir de su experiencia personal: “Todos los días estoy sufriendo. El otro día me pasó de bajar un jueguito muy simple, que era el Ta Te Ti, y en el jueguito se va a la propaganda y se fue a un contenido que cuando lo vi le dije: ‘No, dame esto’, porque no era un contenido para su edad”.

Además, remarcó habló de su experiencia personal siendo una figura del entretenimiento infantil en una empresa como Disney. "Para mí los valores, el cuidado, la forma de hablar, los mensajes —en las canciones, en los colores, en la vestimenta— engloban algo muy importante, que es el cuidado de la infancia y de la edad que están atravesando los más chiquitos”, dijo.

En esa misma línea, cuestionó ciertos contenidos actuales al señalar que “los vestuarios o lo que dicen las letras de las canciones no están adecuados para una nena de 3 a 6 años”, y apuntó contra los adultos que naturalizan estas situaciones. "Hoy en las redes sociales te levantan eso y lo usan para otras cosas. Tenemos que ser conscientes como adultos. Ojo lo que compartimos, ojo lo que damos, porque eso es del mundo”, advirtió.