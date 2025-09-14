La Capital | Zoom | Tiny Desk

Otro rosarino en el Tiny Desk: este lunes se estrena la participación de Fito Páez

En sus redes sociales, el músico anunció el lanzamiento de su participación en el ciclo de conciertos íntimos. "Estamos en el Tiny, llegando", exclamó Páez

14 de septiembre 2025 · 18:28hs
El músico rosarino Fito Páez anunció en sus redes sociales que este lunes se estrena su participación en Tiny Desk, el ciclo de conciertos íntimos realizado por NPR Music y que ha sido el escenario de artistas de todo el mundo.

En un video que subió en sus redes sociales, Páez, junto a un piano, sorprendió al anunciar el estreno de su Tiny Desk. "Bueno, estamos en el Tiny, llegando, en nada", dijo el músico frente a la cámara. "¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", dijo el rosarino. El músico no explicitó nada más, por lo que será una sorpresa la lista de canciones que eligió para este concierto.

Páez no es el primer rosarino en sumarse al fenómeno global del Tiny Desk. Nicki Nicole tuvo su participación en el 2021 con una edición "Home", ya que había restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19. El show íntimo de la cantante suma casi 30 millones de visualizaciones.

Tiny Desk

Los shows de Tiny Desk son un ciclo de conciertos íntimos y a veces acústicos que nacieron en 2008. Los artistas tocan junto al escritorio de Bob Boilen, el presentador del programa "All Songs Considered" de la NPR Music, en Washington, en un formato acogedor y cálido donde se prioriza la calidad sonora.

Los videos de los conciertos se suben a YouTube y han alcanzado millones de visualizaciones, convirtiéndose en un fenómeno global. Allí el público de todas partes del mundo disfrutó de artistas como Adele, Mac Miller, Dua Lipa, Sting & Shaggy, Taylor Swift, Alicia Keys, Justin Bieber

Los argentinos no se quedaron atrás y tuvieron su participación en estos ciclos. Estuvieron presentes en los conciertos organizados por NPR Music Juana Molina, Nathy Peluso y CA7RIEL & Paco Amoroso, estos últimos con un éxito arrollador que les abrió la puerta a mercados internacionales: ya suman 42 millones de visualizaciones y están en el top ten de los más vistos en el mundo, superando a artistas consagrados como Adele, Harry Styles, Coldplay y Billie Eilish.

Fito Páez, después del escándalo en Perú

Lo cierto es que el músico rosarino dio que hablar hace pocos días cuando protagonizó un tenso momento con sus fans en un concierto en Perú, quienes no reaccionaron según la expectativa del músico.

Fito se presentó en el Multiespacio Costa 21 en Lima, donde se sorprendió con la reacción del público y hasta se lo vio un poco molesto. El músico interrumpió en repetidas ocasiones su show para reclamar la falta de entusiasmo soltando frases como “parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”.

Prendé a la gente, por favor”, pidió en voz alta tratando de conseguir una reacción. “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

Los videos de las reacciones de Páez no tardaron en circular por redes sociales, despertando distintas reacciones en los usuarios. Este domingo, al anunciar el Tiny Desk, además de los comentarios de alegría de los más fanáticos, también se pudieron leer referencias a lo sucedido días atrás en suelo peruano.

