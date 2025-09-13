La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: un drama histórico de dos horas es furor en la plataforma

Acción, historia y empoderamiento femenino se combinan en este relato inspirado en hechos reales. Hace días ocupa los primeros puestos de la plataforma

13 de septiembre 2025 · 07:05hs
En Netflix, la cantidad de géneros que hay para elegir del catálogo permite que cada usuario encuentre sus películas favoritas. Ahora bien, la realidad es que más allá de las preferencias, hay un tipo de historia que suele atrapar a la mayoría de los usuarios. Definitivamente, las películas históricas basadas en hechos reales son imposibles de ignorar y siempre consiguen atrapar a fieles espectadores.

En esta ocasión, la plataforma presenta “La mujer rey”, una película de dos horas, dirigida por Gina Prince-Bythewood. “En la década de 1820, una experimentada líder militar entrena a una nueva generación de guerreras para proteger a su reino de un enemigo poderoso”, detalla la descripción que hace la N roja sobre este film.

La producción necesita únicamente 135 minutos para transportar al espectador a un viaje histórico en África. “La mujer rey” es una gran opción para vivir una historia cargada de drama, violencia, mientras se ponen en juego temas profundos como el empoderamiento femenino y la libertad.

De qué se trata “La mujer rey”

Ambientada en el Reino de Dahomey, uno de los territorios disputados en África durante los siglos XVIII y XIX, “La mujer rey” sigue la historia de Nanisca. Se trata de la líder de las Agobie, un ejército compuesto únicamente por mujeres, reconocidas por su disciplina y destreza en combate.

Durante el filme, Nanisca se encarga de preparar a una nueva generación de luchadoras para enfrentar al Imperio de Oyo que amenaza con someter y esclavizar a su pueblo.

Ahora bien, el relato se centra en la relación de Nanisca y Nawi , una joven guerrera llena de ambición. En la dinámica, Nanisca y Nawi defienden su tierra y su legado frente a quienes buscan destruirlo.

Inspirada en hechos reales y repleta de acción, lucha y drama, “La mujer rey” atraviesa la historia por la disputa de un territorio en donde un grupo de mujeres lucha por su libertad.

El elenco de “La mujer rey”

“La mujer rey” presenta un elenco con actrices y actores estadounidenses de amplia trayectoria.

La historia está liderada por Viola Davis quien interpreta a Nanisca, se trata de la reconocida actriz que protagonizó exitoso como “How to get away fwith murder” o “”Historias cruzadas”. Junto a ella, Thuso Mbedu da vida a Nawi.

La serie también se apoya en figuras de larga trayectoria como Lashana Lynch, quien interpreta a Izogie, y Sheila Atim que se pone en la piel de Amenaza.

El elenco se completa con: John Boyega, Jordan Bolger y Hero Fiennes Tiffin.

El tráiler de "La mujer rey"

