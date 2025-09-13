La Capital | Política | Pablo Javkin

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

El intendente de Rosario se quejó de la "lógica porteñocentrista" y consideró que el gobierno nacional debe "mirar más a su interior productivo"

13 de septiembre 2025 · 13:40hs
Pablo Javkin se quejó de la política de ajuste libertaria.

Pablo Javkin se quejó de la política de ajuste libertaria.

Tras el final del proceso de reforma constitucional en Santa Fe, el intendente Pablo Javkin apuntó sus cañones contra el presidente Javier Milei por el veto de una de las últimas leyes aprobadas en el Congreso. "No son capaces de cambiar una lamparita de Circunvalación, pero siguen llevándose la que se produce acá", afirmó este viernes.

El funcionario expresó su disconformidad con el freno a la ley de coparticipación de los aportes del tesoro nacional (ATN). A partir de la publicación de la medida en el Boletín Oficial, comentó: "Es otra demostración de cómo, de todo lo que aportan los municipios, no vuelve nada".

"Argentina tiene que cambiar esa lógica porteñocentrista y mirar más a su interior productivo", manifestó el jefe del Palacio de los Leones en su cuenta oficial de X. Así reiteró sus diferencias con la política del gobierno nacional, que también rechazó la normativa sobre financiamiento universitario en el transcurso de la semana.

Pablo Javkin cargó contra el veto de ATN

El referente del frente santafesino Unidos opinó que el país "va a salir adelante cuando se parezca más a sus provincias, a los que se levantan todos los días a trabajar de sol a sol". Luego ratificó una posición crítica del perfil de La Libertad Avanza (LLA) y del peronismo: "No sirve ni la corrupción ni el despilfarro kirchnerista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1966605320739774654&partner=&hide_thread=false

Entre sus cuestionamientos, Javkin hizo hincapié en el manejo de las cuentas públicas. En este punto marcó que Milei se jacta de un "superávit mentiroso sustentado en no hacer nada".

>> Leer más: Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

"Hay que hacer, trabajar, producir y darle más oportunidades a quienes todos los días ponen el lomo", concluyó el intendente en un segundo tuit. Mientras tanto, el proyecto de ley volvió a la agenda del Senado de la Nación y el cambio en la distribución de fondos mediante ATN no entró en vigencia.

El debate sobre la transferencia de recursos a las provincias coincide con la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria en Rosario contra el ajuste en educación. En este contexto, el titular de la Municipalidad manifestó: "Hay que escuchar más y gritar menos".

La respuesta libertaria

El concejal electo Juan Pedro Aleart recogió el guante lanzado desde el Palacio de los Leones y este viernes contestó por la misma vía. "El gobierno nacional está trabajando en un plan federal de rutas en el que está incluida Circunvalación", afirmó.

El periodista defendió la gestión de Milei en redes sociales. En lo que respecta a los ATN, subrayó que el fondo "es específicamente para emergencias" y consideró inválida la ley que aprobó el Congreso en esta materia.

Este viernes, seis parejas, entre las que está la del intendente Pablo Javkin, se casarán en el pasaje Luetich. 

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

El asesor legislativo remarcó la necesidad de una reforma laboral.

Agustín Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral para generar más empleo"

El gobernador Maximiliano Pullaro cerró el histórico y emotivo acto de jura del nuevo texto de la Constitución provincial.

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

